Находящиеся за рубежом казахстанцы смогут бесплатно звонить на 1414

Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Граждане Казахстана, которые находятся за границей, теперь могут связаться с оператором Единого контакт-центра 1414 посредством онлайн-аудиозвонка, передает Kazakhstan Today.

Для того чтобы бесплатно позвонить на 1414, пользователю необходимо зайти на портал egov.kz, в нижнем правом углу нажать на виджет "Виртуальный консультант". Во всплывающем окне необходимо нажать на иконку в виде наушников и совершить звонок, сообщает пресс-служба АО "НИТ".

Отмечается, что для связи с оператором посредством виртуального консультанта необходимо наличие микрофона и наушников.

К нам часто поступали обращения от граждан, которые находятся в других странах, чтобы мы предусмотрели возможность соединения с операторами Call-центра 1414 через Интернет, чтобы людям не приходилось тратиться на голосовые звонки через мобильного оператора. Сегодня такую возможность мы запустили. Если у человека есть Интернет, он может связаться с консультантом 1414 и получить ответы на имеющиеся вопросы. Также при разговоре с консультантом мы предусмотрели возможность прикрепления и отправки файлов любого формата, с размером не более 20 мегабайт", - рассказал Асет Турысов, председатель правления АО "НИТ".

Контакт-центр 1414 работает с 09.00 до 21.00 в будние дни и с 09.00 до 14.00 в субботу, воскресенье - выходной.





За период режима ЧП более 366 тысяч казахстанцев были зарегистрированы в базе мобильных граждан. К работе контакт-центра привлечено более 2000 сотрудников ЦОНов, расширены пропускная способность каналов связи и производительность телефонии. Кроме того, еще около 1000 сотрудников ЦОНов отвечают на видеозвонки граждан, которые обращаются за получением консультации, а также идентификации личности для регистрации в Базе мобильных граждан и онлайн-оформлении ЭЦП", - уточнили в пресс-службе.

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