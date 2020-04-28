Находящимся в России казахстанцам следует обратиться в посольство при желании вернуться в Казахстан

Нур-Султан. 27 апреля. Kazakhstan Today - На официальном сайте посольства Казахстана в России находится форма, заполнив которую, находящиеся в России граждане Казахстана могут заявить о своем желании вернуться на родину, передает Kazakhstan Today.

Вниманию граждан РК, желающих вернуться на родину! В настоящее время посольство ведет переговоры о формировании репатриационных рейсов для находящихся в России граждан Казахстана. В случае вашего желания воспользоваться предложением, просим направить свои данные по ссылке ", - говорится в сообщении на сайте посольства .

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