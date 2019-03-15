Налоговая система в Казахстане выстроена для богатых - эксперт

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Алматы эксперты обсудили за круглым столом факторы устойчивого роста реальных доходов казахстанцев. В ходе дискуссии было выделено несколько причин низкого дохода населения, а также предложены меры, направленные на повышение благосостояния граждан, передает корреспондент агентства.

В частности, как отметила социолог, руководитель ОФ "ЦСПИ "Стратегия" Гульмира Илеуова, социологические опросы показывают, что чем больше казахстанская семья, тем ниже в ней социальный оптимизм.

Одним из факторов бедности является размер семьи: в семьях от семи человек, проживающих в одном жилье, даются худшие оценки ситуации в стране. В семьях, состоящих из семи и более человек, более трети опрошенных оценивают ситуацию в стране как кризисную. В каждой десятой семье, состоящей более чем из семи человек, считают, что ситуация ухудшится в ближайший год. А в каждой второй семье - что останется без изменений. То есть, в принципе, говоря о размере семьи, я не говорю о детности, так как в семье может проживать и старшее поколение, чем большая семья проживает в одном помещении, тем больше она пессимистично настроена", - рассказала Илеуова.

Эксперт считает, что помощь таким семьям необходимо оказывать, но с определенными условиями, чтобы не привести к патернализму и иждивенческим настроениям.

"Необходимы оценки воздействия реализуемых государственных программ, в том числе и по снижению бедности, с помощью опросных методов. В стране 340 700 семей, имеющих четырех и более детей. Не все эти 340 700 семей являются бедными. Нужно прежде всего понять, каков объем тех семей, которые нуждаются в этих семейных пособиях. Нужно понять, каков объем, какие проблемы, что мы решаем, выкладывая эти суммы", - пояснила она.

В свою очередь, независимый экономист Айдархан Кусаинов указала на то, что другим фактором неустойчивого развития благосостояния граждан является системная проблема в текущем экономическом мышлении и экономической политике.

"Проблема заключается в том, что есть некая идея, которая поразила систему госуправления, что форсированный экономический рост, предположительно, отразится на доходах населения. Приоритет - экономический рост, и, скорее всего, люди тоже разбогатеют. Отсюда вытекает, что бизнес является драйвером роста ВВП", - сказал он.

"Средства налогоплательщиков и Национального фонда не должны расходоваться на создание и поддержание тонкого слоя в виде искусственной среды в виде льготных кредитных ставок, преференций при государственных закупках, давления на иностранный бизнес. В силу своей узости такая среда доступна только для отдельных избранных бизнесов, не оказывая никакого экономического эффекта. Только отказ от всякой прямой конкуренции означает снижение прибыли, то есть перераспределение доходов от акционеров к наемным рабочим. И только в этом случае экономический рост и выгоды от бизнес-деятельности будут транслироваться наемным работникам, а значит и далее в рост реальных доходов населения", - считает он.

В свою очередь, политолог, член общественного совета города Алматы Марат Шибутов добавил, что в РК выстроена несправедливая система сборов налогов и других платежей.





Вся наша система выстроена для богатых. Если посмотреть наш Налоговый кодекс, вы поймете, что все платят налоги больше, чем участники списка Forbes. Они не платят налоги с долей, участия в предприятиях, с акций, с депозитов и не платят с наследства. А мы платим 10%, фрилансеры платят принудительно пенсионные. Сразу ясно, что Налоговый кодекс (работает. - Прим. агентства) в пользу владельцев предприятий, самого богатого класса нашей страны. Пока у нас не будет налогообложения для акций, для долей, у нас ничего в принципе и не поменяется", - заявил он.

"Низкие доходы населения - сегодня не только ключевая социально-экономическая уязвимость Казахстана, но и серьезный политический риск. Конструкция "поднять экономику, а потом думать о распределении", как показало время, не работает. При неэффективной системе распределения прирост богатства страны ничего не приносит для благосостояния населения", - заключил эксперт.

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