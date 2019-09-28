Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - Налоговые льготы планируют ввести для печатных СМИ, имеющих онлайн-версию. Об этом сообщила директор департамента государственной политики в области СМИ Бахнияз Карашина на заседании Общественного совета в сфере информации и общественного развития, передает Kazakhstan Today.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают НДС по нулевой ставке для печатных изданий и рассчитаны на 10-летний период со сроком введения в действие с 2021 года. В целях стимулирования развития печатных СМИ и продвижения контента в сети интернет нулевая ставка будет предоставляться с обязательным условием наличия онлайн-версии. Кроме того, эта норма предоставляет собой дополнительный источник для развития контента отечественных печатных изданий и даст массовый старт переходу СМИ на цифровой формат", - цитирует Карашину Kazpravda.kz .

По ее словам, поправки в закон о СМИ предусматривают выведение регионального государственного информационного заказа из системы госзакупок, формирование единых правил и методик размещения госинформзаказа на республиканском и региональном уровнях.

"Законодательно будет закреплен статус и полномочия республиканской и региональной комиссии по формированию госинформполитики. В рамках поправок в закон о доступе к информации предлагается также ввести ряд новых понятий: "интернет-портал открытого диалога", "слышащее государство" и "общественный интерес". Также в законопроекте предусматриваются поправки, связанные с обеспечением доступа к информации для лиц с ограниченными возможностями", - отметила Карашина.

Она подчеркнула, что в рамках законопроекта предполагается введение пяти ключевых норм: налоговые льготы для печатных СМИ, формирование единой системы государственной информационной политики, установление компетенции уполномоченного органа на определения языка вещания телерадиоканалов с государственным участием, совершенствование законодательства о доступе к информации. Еще одно нововведение - снятие запрета на рекламу товарного знака или пива и вина в отечественных СМИ.

Изменения в закон о СМИ вносятся на снятие запрета на рекламу товарного знака либо наименования пива и вина, произведенного на территории Казахстана. Хотелось бы отметить, что перед тем, как была инициирована данная норма, нами был изучен международный опыт, а также состояние медиасферы на текущий день", - уточнила Карашина.

Она отметила, что сейчас наблюдается тенденция на размещение рекламы вина и пива производства России, дальнего и ближнего зарубежья. При этом отечественные СМИ лишаются дополнительного источника дохода.

"Мы изучили все моменты соблюдения этой грани и баланса по ненанесению вреда формированию здорового образа жизни . В этой связи в рамках поправок в закон о рекламе предусматривается ряд ограничений и условий для рекламы таких напитков", - отметила она.

Таким образом, для печатных изданий реклама не должна размещаться на первой и последней полосах газет и обложек журналов, а для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов вечера до 6 утра местного времени.

"Здесь мы учитываем закон о защите детей от вредной информации . В это время по закону дети не должны находиться у телевизора, поэтому трансляция такой рекламы им не навредит. Реклама во время трансляции будет сопровождаться обязательным предупреждением о вреде злоупотребления таких напитков, и после она будет сопровождаться социальным роликом по формированию ЗОЖ", - заключила Карашина.

В настоящее время законопроект размещен для обсуждения. Планируется его внесение в мажилис в конце текущего или начале следующего года.

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