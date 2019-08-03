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Напавший на женщину-психолога в Алматы мужчина задержан

02.08.2019, 08:45 9910
Напавший на женщину-психолога в Алматы мужчина задержан

Алматы. 2 августа. Kazakhstan Today - Напавший на женщину-психолога Светлану Донченко (Божко) в Алматы мужчина взят под стражу, сообщили в департаменте полиции города, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемый в совершении данного преступления - гражданин Сабырбаев М.С., 1991 года рождения, был установлен и задержан спустя несколько часов после нападения. Гражданка Донченко (Божко) Светлана опознала в нем своего обидчика. В ходе досудебного расследования обеспечены его полнота, объективность и всесторонность. Задержанный в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания. На санкцию суду подозреваемый будет представлен в ближайшее время", - сообщил начальник департамента полиции города Алматы генерал-майор полиции Серик Кудебаев.

По данным полиции, уголовное дело переквалифицировано по части 3 статьи 293 УК РК (Хулиганство, совершенное с применением оружия). Назначены соответствующие экспертные исследования.

Как сообщалось ранее, 20 июля во дворе частного дома на Светлану Божко напал мужчина с кастетом, когда она парковала машину. Он молча нанес удары кастетом в лобовую часть. "От прежнего лица осталось мало: многочисленные гематомы мягких тканей, сломанная челюсть, скулы, раздроблен нос со смещением. Кроме того, имеется черепно-мозговая травма, 2 серьёзные операции с 4-часовым наркозом, западание гайморовых пазух без восстановления. Не одной косточки носа не осталось целой, всё раздроблено в мелкую крошку (орфография, пунктуация, стиль источника сохранены", - сообщила ее подруга Ирина Кальницкая в Facebook.

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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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