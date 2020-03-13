Караганда. 12 марта. Kazakhstan Today - Народная экспедиция "Дорогой Первого Президента" прошла в Карагандинской области. Участники делегации побывали на трудовой родине Елбасы в Темиртау и Караганде, передает Kazakhstan Today.

Эти два города выбраны не случайно: там проходило профессиональное становление Нурсултана Назарбаева.

Напомним, инициатором экспедиции стала Ассамблея народа Казахстана. Проект приурочен к 25-летию АНК и направлен на закрепление в общественном сознании выдающихся заслуг Первого Президента страны в построении независимого Казахстана.

Символом проекта стали дневник и флаг, которые передаются по регионам.

Акция стартовала 28 ноября прошлого года в Нур-Султане. Мероприятия уже прошли в селе Шамалган Алматинской области. Из Караганды экспедиция отправится в Алматы, где Елбасы прошёл путь от молодого политика до президента независимого государства. И пробудет там месяц. Также участники проекта планируют посетить город Каменское (бывший Днепродзержинск) на Украине.

Месяц назад мы приняли эстафету от жителей малой родины Первого Президента - посёлка Шамалган, откуда он приехал к нам вместе с тысячью молодых людей строить Казахстанскую Магнитку. Общаясь с его однокурсниками, друзьями и бывшими коллегами, в очередной раз убеждаюсь, как много он сделал за 20 лет для жителей Темиртау, Караганды и для всего нашего региона в целом", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

На торжественную церемонию передачи атрибутики экспедиции приехали заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев, заведующий секретариатом алматинской Ассамблеи народа Казахстана Назар Багимбаев, директор КГУ "Когамдык келісім" аппарата акима Алматы Шокан Тажимуратов, депутаты мажилиса парламента и представители республиканских молодёжных организаций.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев отметил, что экспедиция, посвящённая Елбасы, стала одной из самых успешных.

Акция "Дорогой Первого Президента" - мировоззренческий проект, который укрепляет наше единство на основе общих ценностей, созданных за годы независимости. Это яркий пример гражданского долга, беззаветного служения Родине и народу для всех граждан Казахстана", - подчеркнул он.

Итоги экспедиции подведут на международной конференции в канун Дня столицы, 5 июля 2020 года.

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