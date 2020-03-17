Нарушение постановления главного санврача может повлечь серьезную ответственность

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - Несоблюдение ограничений и невыполнение установленных мероприятий могут повлечь серьезную ответственность для нарушителей, передает Kazakhstan Today.

Уклонение от карантина, несоблюдение ограничений и невыполнение установленных мероприятий не только создают опасность для окружающих, но и могут повлечь серьезную ответственность для нарушителей", - сообщил в Facebook исполнительный директор юридической компании De Facto Сергей Сизинцев.

По его словам, в установленных законом ситуациях государство может ограничивать права и свободы граждан и свободу предпринимательской деятельности.

В соответствии со статьей 150 Кодекса о здоровье населения (Условия введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в случае угрозы возникновения эпидемий инфекционных заболеваний) в случае угрозы ввоза и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения может вводить ограничительные мероприятия в пунктах пропуска через границу, а также на соответствующих, в том числе карантин, с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения", - пояснил Сизинцев.

Он отмечает, что существуют также санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний", утвержденные приказом Минздрава от 27 марта 2018 года №126. Они также предусматривают возможность введения ограничительных мероприятий.

Такие ограничения были выедены постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 12 марта 2020 года №20 "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан на период пандемии". Запрещены массовые мероприятия, введены меры по дезинфекции, ограничено передвижение с рядом стран, предписано помещение контактных лиц под карантин.

Часть 1 статьи 425 КоАП предусматривает за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, штраф в размере 30 МРП на физических лиц и от 230 до 600 МРП - на юридических лиц в зависимости от статуса субъекта предпринимательства", - уточнил юрист.

Если подобные нарушения повлекут вред здоровью человека при отсутствии признаков уголовного наказуемого деяния это может повлечь административный штраф для физических лиц в размере 200 МРП, а на юридических лиц от 460 до 2000 МРП (часть 2 статьи КоАП).

Если нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов повлечет по неосторожности массовое заболевание или заражение людей, то наступает уголовная ответственность по части 1 статьи 304 УК (штраф до 2000 МРП, общественные работы до 600 часов, ограничение свободы на срок до 2 лет либо лишение свободы до 2 лет).

Сизинцев отмечает, что понятия массового заболевания или заражения Кодекс о здоровье, Уголовный кодекс и указанные правила не содержат. Чтобы понять, что значит "массовое", следует руководствоваться понятием "эпидемия" - массовое распространение инфекционного заболевания, существенно превышающее обычно регистрируемый уровень заболеваемости.

Если нарушение ограничений по неосторожности повлечет смерть человека, то оно наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет (часть 2 статьи 304 УК). Если же оно повлечет по неосторожности смерть 2 или более лиц, то наказанием может быть лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - проинформировал юрист.

Он также пояснил, как быть с внесенной предоплатой за мероприятия, которые в связи с введением чрезвычайного положения будут отменены.

Договор на организацию и проведение банкета или другого подобного мероприятия является договором возмездного оказания услуг. В соответствии с пунктом 3 статьи 685 Гражданского кодекса в случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором", - отметил Сизинцев.

Таким образом, организатор мероприятия обязан вернуть полученную предоплату за минусом тех расходов, которые он успел понести на организацию (закуп продуктов, печать материалов, например).

Само собой, расходы должны быть необходимыми, обоснованными и подтвержденными соответствующими документами", - заключил он.

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