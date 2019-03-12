Нацбанк опубликовал для заёмщиков памятку на случай встречи с коллекторами

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана опубликовал памятку о том, как должен действовать заемщик, если к нему обратилось коллекторское агентство, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что с 2017 года деятельность коллекторских агентств в Казахстане регулируется положениями закона РК " О коллекторской деятельности ". В соответствии с данным законом государственное регулирование и контроль за деятельностью коллекторских агентств осуществляются Национальным банком Республики Казахстан. В соответствии с положениями закона коллекторское агентство - это организация, которая взыскивает задолженность по займам банков второго уровня (банки) или микрофинансовых организаций (МФО).

Необходимо знать, что коллекторское агентство вправе осуществлять свою деятельность только после прохождения учетной регистрации в Национальном банке и включения его в Реестр коллекторских агентств. Со списком коллекторских агентств можно ознакомиться на сайте Национального банка в разделе "Реестр разрешений и уведомлений". Взыскание осуществляется на основании договора взыскания задолженности и возможно только при наличии в договоре банковского займа или договоре о предоставлении микрокредита права банка и МФО на привлечение третьих лиц. При этом МФО запрещено привлекать коллекторское агентство для взыскания задолженности по договору, заключенному с физическим лицом, и обеспеченному залогом в виде жилища", - сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Кроме того, банки и МФО при наличии согласия заемщика вправе уступить право требования по займу, микрокредиту или иными словами "продать" заем, микрокредит, коллекторскому агентству. В таких случаях коллекторское агентство становится новым кредитором и обязано соблюдать условия уступленного договора, а также все законодательные требования и ограничения, предъявляемые к банкам и МФО.

Банки вправе уступить права требования только при наличии у заемщика просрочки по договору банковского займа более 90 дней, а по ипотечному займу физического лица, - более 180 дней.

При этом МФО вправе уступать права требования при наличии просрочки более 90 дней и не вправе - по микрокредиту, выданному физическому лицу, в обеспечение которого предоставлено жилище.

"В период осуществления коллекторской деятельности в отношении должника банки и МФО не вправе: обращаться с иском в суд о взыскании его задолженности; требовать выплаты вознаграждения, комиссий и иных платежей, начисленных в период нахождения задолженности в работе у коллекторского агентства, а также начислять в указанный период неустойку", - подчеркивается в сообщении.

Особо важными для заемщиков являются положения закона о коллекторской деятельности, устанавливающие требования к порядку взаимоотношений коллекторских агентств с должниками.

Сотрудник коллекторского агентства при первичном контакте с должником обязан представиться, сообщить наименование кредитора и контакты коллекторского агентства, номер учетной регистрации в Реестре коллекторских агентств, информацию о задолженности.

Полная информация о порядке осуществления коллекторской деятельности установлена в статье 5 закона о коллекторской деятельности".

Взаимодействие коллекторского агентства с должником разрешается в период с 08.00 до 21.00 в будние дни, не более 1 раза в период с 08.00 до 21.00 часов в будние дни при личном контакте по инициативе коллекторского агентства и не более 3 раз в период с 08.00 до 21.00 часов в будние дни посредством телефонных переговоров. Коллекторскому агентству категорически запрещено применять недобросовестные действия при взаимодействии с должниками, такие как угроза, оскорбление, шантаж, введение в заблуждение, а также разглашать коммерческую или иную охраняемую законами Республики Казахстан тайну", - отмечается в сообщении.

По данным Нацбанка, в 2018 году в отношении коллекторских агентств было применено пять санкций в виде наложения и взыскания административных штрафов и 14 ограниченных мер воздействия.

Если коллекторским агентствами нарушены Ваши права или требуется консультация, вы можете обратиться в Национальный банк либо его территориальные филиалы", - резюмировали в пресс-службе.

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