Нацбанк РК выпустил в обращение монеты с надписями на латинице

Алматы. 26 апреля. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан 26 апреля 2019 года выпускает в обращение циркуляционные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил финрегулятор, дизайн монет одобрен президентом Республики Казахстан К. Токаевым 20 марта 2019 года.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан" от 29 июня 2018 года №162-VI ЗРК в Государственный Герб Республики Казахстан внесено изменение, в соответствии с которым слово "КАЗАКСТАН" на государственном языке было выполнено с использованием алфавита на основе латинской графики - "QAZAQSTAN".

Требование об использовании Государственного Герба с надписью "QAZAQSTAN" введено в действие с 1 ноября 2018 года.

Поскольку Государственный Герб Республики Казахстан является обязательным элементом дизайна монет тенге, Национальным банком принято решение о выпуске в обращение циркуляционных монет с измененным дизайном образца 2019 года, текст надписей на которых выполнен на государственном языке с использованием алфавита на основе латинской графики", - пояснили в Нацбанке.

На оборотной стороне циркуляционных монет (реверсе) изображен Государственный Герб Республики Казахстан со словом "QAZAQSTAN", а также надпись "QAZAQSTAN RESPYBLIKASY", обозначающая страну-эмитента.

На лицевой стороне циркуляционных монет (аверсе) расположены цифровое изображение номинала монет, а также текстовые надписи с наименованием национальной валюты "TENGE" и сокращенным обозначением банка-эмитента "QUB" (Qazaqstan Ulttyq Banki).

На циркуляционных монетах номинальной стоимостью 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года на боковой поверхности (по гурту) имеется надпись "JUZ TENGE".

Сообщается, что технические и физические параметры циркуляционных монет: масса, диаметр, толщина, сплав металла сохранены без изменений. Дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.

Циркуляционные монеты старого и нового образца являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей!", - отметили в Нацбанке.

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