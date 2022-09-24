Наццентр экспертизы подозревают в завышении цен

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Начато антимонопольное расследование в отношении АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" по признакам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Агентством по защите и развитию конкуренции проведены анализы состояния конкуренции на рынках услуг подтверждения соответствия (испытание, сертификация, декларирование продукции и услуг) и метрологии (поверка и калибровка средств измерений).
Национальный центр, занимая доминирующее положение, повышал цены на некоторые услуги. По итогам расследования действиям национального центра по повышению цен на вышеуказанные услуги будет дана соответствующая оценка", - проинформировали в АЗРК.