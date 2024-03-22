Наурыз мейрамы: как отметят праздник в разных городах Казахстана

Фото: facebook/акимат Астаны

Рассказать друзьям

Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, - В Астане в этом году жители и гости смогут отметить Наурыз в новом формате, сообщает акимат столицы.





Основные праздничные концерты с участием звезд казахстанской эстрады пройдут 21-22 марта с 12.00 до 16.00 на центральной площади столицы, у монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории столичного парка и площадке EXPO.









Кроме того, более 30 праздничных концертов пройдут в 5 районах города. Там будут развернуты этноаулы, на территории которых пройдут ярмарки, мастер-классы, состязания по национальным видам спорта и традиционные праздничные обряды.





В Алматы 21 и 22 марта жителей и гостей города ждет праздничная программа "Наурыз - береке бастауы". На площади Астаны с 11 до 22 часов будут выступать звезды эстрады, артисты театров, инструментальные ансамбли.





telegram/акимат Алматы





Вечером на площади начнется фестиваль Zhuldyzdy Almaty с участием известных артистов. Для зрителей выступят ансамбль "Досмұқасан", группа "Уркер", Сейфуллин Жолбарыс, Нурсултан Байгун, Райым Уайыс, Мөлдір Әуелбекова & Rabat ethno fusion и другие звезды казахстанской эстрады.





В праздничных мероприятиях примет участие президент страны Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Алматы с рабочей поездкой.





В связи с празднованием Наурыз мейрамы в Алматы 21 марта с 8.00 до 13.00 изменят схему движения 41 маршрута.





В Шымкенте 22 марта на площади Астаны пройдет праздничное мероприятие "Армысың, әз-Наурыз".





Мероприятие начнется в 11.00 с музыкального театрализованного представления. Также на площади состоится праздничный концерт с участием местных артистов, циркачей и аниматоров и спортивные соревнования. А в 20.00 жителей города ждет гала-концерт с участием артистов эстрады и Шымкентского городского дома культуры.





Атырау. Кроме того, Праздничную программу также опубликовал акиматКроме того, сообщается , что 22 марта проезд на общественном транспорте в городе и на пригородных маршрутах будет бесплатным.





Концерт в честь Наурыза пройдет 22 марта с 10.00 до 14.00 на площади Республики в Усть-Каменогорске. А в Семее в честь праздника центр города украсили малыми архитектурными объектами. Их установили на Арбате, на Центральной площади и площади Ауэзова.