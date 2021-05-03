Назарбаев назвал основой государства толерантность казахстанцев и поздравил с Пасхой

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Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас с праздником Пасхи!
Этот день является значимым и торжественным для всех казахстанцев, независимо от их вероисповедания. Ведь за 30 лет независимости доброй традицией стало с таким же почтением и уважением отмечать и другие религиозные праздники народов нашей страны.
Взаимно обогащая наши культуры, мы укрепляем нравственность и духовность нашего общества. Истинным богатством для всех нас стали мир и духовное согласие, царящие в Казахстане.
Миролюбие и толерантность казахстанцев являются сегодня основой созидания гармоничного государства, где чтят и уважают такие абсолютные ценности, как милосердие, справедливость и единство.
В этот светлый праздник желаю всем мира, добра и благополучия!" - говорится в поздравлении Назарбаева.
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