Назарбаев посетил показ второй части документальной трилогии "Equus: История лошади"

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил презентацию второй части документальной трилогии "Equus: История Лошади", передает Kazakhstan Today.

Документальный фильм снят канадской съемочной группой под руководством режиссера, антрополога Н.Томпсона и казахстанского продюсера, исследователя Н.Баймуханова на территории Казахстана с привлечением отечественных художников, актеров, каскадеров, дублеров, декораторов. В фильме использована музыка американского композитора Д.Фанга, сообщили в пресс-службе Акорды.

В документальной ленте на основе научных исследований и современных информационных технологий реконструированы периоды из жизни существовавших на просторах Казахстана древних культур, хозяйственная деятельность которых была связана с одомашниванием лошади. Данный процесс определил создание новой системы коммуникации человечества, послужил началу активных миграций и зарождению ранних государств", - рассказали в пресс-службе.

Также отмечается, что прокат документальной трилогии для национальных вещателей 50 стран, в том числе Канады (CBC), США (PBS), Германии (ZDF), Франции (ARTE), Дании (DR), Казахстана (РТРК "Qazaqstan") запланирован на март 2019 года.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью модернизированного пресс-центра Службы центральных коммуникаций Министерства информации и коммуникаций, который представляет собой многофункциональную медиа-площадку, оснащенную самым современным профессиональным оборудованием и полностью интегрированную с технологическим комплексом "Казмедиа орталыгы".

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