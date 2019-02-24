Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Карагандинской области Ерланом Кошановым, передает Kazakhstan Today.

Во время встречи главе государства было доложено об основных социально-экономических показателях области по итогам 2018 года и дальнейших перспективах развития.

Нурсултан Назарбаев, подчеркнув важное значение региона, отдельно остановился на вопросах газификации, а также состояния экологии Темиртау.

В свою очередь, аким Карагандинской области проинформировал главу государства о предпринимаемых мерах по реализации поручений, озвученных в послании народу Казахстана.

"Ваша инициатива по повышению размера заработной платы поддержана всеми организациями области. Это позволило с 1 января текущего года повысить доходы более 220 тысяч работников до 14%. Кроме того, на 5-11% будут снижены тарифы на основные коммунальные услуги", - сказал Ерлан Кошанов.

В завершение Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию региона, в том числе по вопросам застройки Караганды.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства