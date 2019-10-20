Нур-Султан. 19 октября. Kazakhstan Today - Елбасы Нурсултан Назарбаев раскритиковал депутатов фракции партии Nur Otan за недостаточную инициативность, передает Kazakhstan Today.

В столице прошло совещание под председательством Елбасы с участием членов правительства, партии Nur Otan и ее фракции в мажилисе парламента, на котором рассмотрели ход реализации Предвыборной программы партии "Казахстан - 2021: Единство. Стабильность. Созидание" и Плана нации "100 конкретных шагов", пишет портал Elbasy.kz

Сегодня перед нашей партией стоит задача - консолидировать общество, сплотить элиты вокруг избранного от партии президента страны Токаева Касым-Жомарта Кемелевича. Партия, как ведущая политическая сила страны, должна обеспечить преемственность стратегического курса развития нашего государства. Поэтому правительство и фракция должны вместе решать конкретные проблемы людей", - сказал председатель партии.

Отметив результаты исполнения предвыборной программы и Плана нации, Елбасы указал на риски, связанные с реализацией оставшихся обязательств партии.

Мы достигли положительных результатов. За три с половиной года создано более 430 тысяч рабочих мест, построено 2,7 тысячи километров дорог. Запущен Евразийский трансконтинентальный коридор. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП страны достигла 28%. Только за год мы улучшили рейтинг Казахстана в Doing Business на 8 позиций, заняв 28-е место", - подчеркнул Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев добавил, что предвыборная программа победившей партии должна ложиться в основу пятилетней деятельности правительства, а члены фракции партии в мажилисе должны постоянно контролировать исполнение программы, своевременно реагируя на возможные риски.

Наша задача - сохранить долгосрочное лидерство. Работу по подготовке новой Предвыборной программы партии на выборы в мажилис нужно начать уже сегодня. Следует основываться на стратоориентированном подходе, точечно выражать интересы разных социальных групп, отвечать на конкретные запросы людей", - сказал председатель партии.

Елбасы остановился и на ходе реализации программ развития регионов страны.

Сейчас эти стратегические программы осуществляются формально. Отсутствует соответствующий контроль их исполнения. Некоторые пункты и вовсе не реализуются. Идут постоянные корректировки запланированных показателей. Поэтому Министерству национальной экономики совместно с партией Nur Otan и ее фракциями необходимо организовать заслушивание хода исполнения этих программ. Нужно приступить к разработке новых программ развития территорий до 2025 года", - отметил Нурсултан Назарбаев.

Он поручил до 1 марта 2020 года завершить разработку программ развития территорий по каждому району, городу, области.

Елбасы также остановился на текущей работе Фракции партии "Nur Otan" в мажилисе парламента и маслихатах, подчеркнув, что рейтинг партии "Nur Otan" складывается исходя из работы депутатов всех уровней.

Нурсултан Назарбаев поручил пересмотреть формат рабочих поездок депутатов в регионы и активизировать работу по проведению встреч первых руководителей с гражданами в общественных приемных партии.

Анализ показал, что депутаты нашей партии недостаточно активно используют средства массовой информации. Кроме того, фракция Nur Otan не всегда проявляет инициативу по широкому спектру вопросов, волнующих общество. За последние несколько месяцев члены фракции "Nur Otan" не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю", - сказал Первый Президент Казахстана.

Кроме этого, Елбасы подчеркнул необходимость исключения бюрократии и сложных процедур согласования в процессе работы Фракции.

Нурсултан Назарбаев также поручил активизировать работу партийных органов - Комитета партийного контроля и Республиканского общественного совета по противодействию коррупции.

Депутаты, входящие в эти органы, должны активно участвовать в их работе. Вам следует задавать актуальные вопросы в конструктивном русле, предлагать конкретные пути решений, вовлекая нашу общественность", - сказал председатель партии.

Вместе с тем Первый Президент Казахстана отметил, что депутаты фракции практически не пользуются законодательной инициативой, возложенной на них Конституцией страны.

Депутаты - это костяк партии, основа активного электората. Народ делегировал вам через партию соответствующие полномочия. Вы должны работать над решением проблем наших граждан", - сказал Елбасы.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность сохранения политического лидерства партии.

Наша главная задача - стабильность, процветание Казахстана и повышение благополучия простых граждан. Поэтому важно приложить все усилия для выполнения наших обещаний", - заключил председатель партии.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства