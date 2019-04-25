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Назначен аким столичного района Байконыр

24.04.2019, 16:50 10261
Нур-Султан. 24 апреля. Kazakhstan Today - Акимом столичного района Байконыр назначен Аскар Есилов, передает Kazakhstan Today. 
 
Сегодня аким столицы Казахстана Бахыт Султанов представил депутатам местного представительного органа кандидата на должность акима района Байконыр Аскара Есилова, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана. 
 

Аскар Есилов имеет большой опыт работы на государственной службе. А. Есилов родился в 1979 году в Целинограде. Окончил Уральскую юридическую академию, а также Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева. Трудовой путь начал в 1998 году в качестве главного специалиста-юриста в департаменте финансов города Астаны. С 2014 года занимал должность директора департамента корпоративного управления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", с 2016 года до настоящего времени - заместителя акима района Алматы. Прошу поддержать его кандидатуру", - обратился Б. Султанов к депутатам маслихата. 

 
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Есилова на должность акима района Байконыр города Нур-Султана.
 

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