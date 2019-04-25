Назначен аким столичного района Байконыр

Сегодня аким столицы Казахстана Бахыт Султанов представил депутатам местного представительного органа кандидата на должность акима района Байконыр Аскара Есилова, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.
Аскар Есилов имеет большой опыт работы на государственной службе. А. Есилов родился в 1979 году в Целинограде. Окончил Уральскую юридическую академию, а также Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева. Трудовой путь начал в 1998 году в качестве главного специалиста-юриста в департаменте финансов города Астаны. С 2014 года занимал должность директора департамента корпоративного управления АО "НК "Астана ЭКСПО-2017", с 2016 года до настоящего времени - заместителя акима района Алматы. Прошу поддержать его кандидатуру", - обратился Б. Султанов к депутатам маслихата.
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Есилова на должность акима района Байконыр города Нур-Султана.
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