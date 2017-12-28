Назначен новый руководитель аэропорта Астаны

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Назначен новый руководитель аэропорта Астаны28.12.2017
Общество  08:58

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - В международном аэропорту Астаны новый руководитель, передает Kazakhstan Today.

"Решением правления управляющей компании Airport management group от 26 декабря 2017 года председателем правления Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев города Астаны назначен Адимолда Радильбек Окенович", - сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.
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