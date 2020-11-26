Назначен новый начальник ДЧС Алматинской области

Талдыкорган. 25 ноября. Kazakhstan Today - В ДЧС Алматинской области назначен новый начальник, передает Kazakhstan Today.

Начальником ДЧС Алматинской области назначен Аскар Тойчубеков. Ранее он занимал должность заместителя начальника ДЧС Алматинской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нового начальника представил главе области Амандыку Баталову вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Марат Кульдиков. Он отметил материальную поддержку со стороны областного акимата по приобретению всей необходимой современной техники и оборудования для территориального подразделения МЧС, а также по строительству пожарных депо в селе Кеген Кегенского района и селе Нарынкол Райымбекского района.

Вице-министр поставил перед начальником ДЧС конкретные задачи на ближайший период, в частности по профилактике и снижению количества различных ЧС природного и техногенного характера.

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