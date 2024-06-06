Назначен новый президент аэропорта Алматы

Фото: пресс-службы аэропорта Алматы

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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе, сообщает пресс-служба воздушной гавани.





Альп Эр Тунга Эрсой с 16 июня покидает должность президента аэропорта Алматы, которую он занимал с июня 2021 года.





Новым президентом МАА назначен Гокер Косе. Новый президент имеет порядка 20 лет опыта в сфере операционного управления, планирования, инвестирования, финансового менеджмента и повышения эффективности аэропортовой деятельности.





Косе присоединился к холдингу TAV Airports в 2005 году. В 2006 году был приглашен в управление финансов и стратегии холдинга TAV Airports, где работал над многими проектами более 10 лет.





В 2017 году Гокер Косе вступил в должность директора по инвестициям и финансовому планированию Groupe ADP, где руководил инвестиционными проектами аэропортов Шарль де Голь и Орли в Париже. Также занимался вопросами развития бизнеса GMR Airports, индийского подразделения Groupe ADP.