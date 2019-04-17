Назначен новый руководитель холдинга "NUR Media"

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Маулен Ашимбаев представил коллективу холдинга "NUR Media" нового генерального директора - на эту должность назначена известный журналист Алия Буриева, передает Kazakhstan Today.

"Алия Буриева начинала свою профессиональную карьеру на телеканале "Отырар" в Шымкенте, работала на КТК, телеканалах Qazaqstan и "Астана", в пресс-службах различных государственных органов", - сообщили в пресс-службе холдинга.

С 2006 года Алия Буриева занимает различные руководящие позиции в структуре центрального аппарата партии "Nur Otan" и холдинга "NUR Media". За это время она зарекомендовала себя в качестве эффективного, ответственного и профессионального медиа-менеджера.

Сегодня же руководителем пресс-службы Центрального аппарата партии "Nur Otan" назначен Максим Споткай. До этого он занимал позицию заместителя гендиректора партийного медиа-холдинга.

Уверен, что эти назначения положительно скажутся на дальнейшем усилении информационной политики партии. Мы вместе должны сделать "Nur Otan" открытой, эффективной и инновационной политической организацией ХХI века. Желаю успехов коллегам и новых творческих достижений!", – отметил Маулен Ашимбаев.

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