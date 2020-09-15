Назначен председатель правления МФЦА

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Председателем правления АО "Администрация МФЦА" назначен Ернур Рысмагамбетов, сообщили в пресс-службе центра.
Рысмагамбетов Ернур родился 28 апреля 1986 года в Жезказгане.
Является выпускником Калифорнийского технологического института и Университетского колледжа Лондона, дипломированный финансовый аналитик (CFA Charterholder).
С 2017 по 2019 год работал директором Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА (AIFC BCPD).
С 2019 года занимал пост заместителя председателя правления АО "Администрация МФЦА".
Ранее работал в аналитических подразделениях инвестиционного банка JP Morgan Chase и в инвестиционной компании Wilshire Associates, Inc.
В 2017 году вошел в первый поток проекта "100 новых лиц".
В 2020 году занял второе место в Президентском молодежном кадровом резерве.
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