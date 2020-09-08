Система Orphus

Назначен советник председателя Нацбанка РК

07.09.2020, 12:58 5833
Назначен советник председателя Нацбанка РК
Нур-Султан. 7 сентября. Kazakhstan Today - Экономист Олжас Тулеуов назначен советником председателя Национального банка Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 
О.Тулеуов будет принимать участие в вопросах, касающихся денежно-кредитной политики, макроэкономики, экономико-математического моделирования и других, сообщает пресс-служба НБ РК.
 
О. Тулеуов окончил Высшую школу экономики и бизнеса Казахского национального университета имени аль-Фараби, а также магистратуру Национального банка. В разные годы проработал в исследовательской и консалтинговой компании AERC. За это время с позиции бизнес-аналитика вырос до должности управляющего директора, участвовал в разработке стратегических государственных и квазигосударственных проектов и программ. На протяжении 3 лет работал в департаменте исследований и статистики Национального банка, где занимался вопросами инфляционного таргетирования, экономического моделирования и проведением научно-прикладных исследований. Позже основал наиболее популярный и широко цитируемый в СМИ экономический телеграм-канал TENGENOMIKA.
 
До назначения занимал должность вице-президента АО "Центр развития трудовых ресурсов" при Министерстве труда и социальной защиты населения РК, является членом Центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ при администрации президента РК.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая