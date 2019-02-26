Назначен заместитель председателя правления НПП "Атамекен"

Астана. 25 февраля. Kazakhstan Today - Решением президиума Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен" Лаззат Рамазанова назначена заместителем председателя правления НПП "Атамекен", сообщается на сайте НПП, передает Kazakhstan Today.
Лаззат Рамазанова окончила Казахский государственный университет мировых языков Алматы (1990-1995), Казахскую государственную юридическую академию Астаны (1998-2001).
Трудовую деятельность начала в банковской системе (1994-1995).
1995-1998 годы – генеральное консульство РК в Франкфурт-на-Майне.
1998-1999 годы – атташе департамента администрации и контроля, пресс-атташе МИД РК.
1999-2002 годы – Секретариат министра финансов РК.
2002 год – Начальник отдела департамента международных финансовых отношений МЭБП РК.
2003-2005 годы – генеральный директор ТОО "Dala Tour".
2006-2007 годы – руководитель аппарата Министерства финансов РК.
2007-2008 годы – заместитель председателя Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов РК.
2008-2009 годы – заместитель начальника Инспекции финансового контроля по Алматинской области КФК МФ РК.
2011-2013 годы – директор департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ в сфере обороны, правоохранительной системы и государственных органов МФ РК.
С 2013 года – руководитель секретариата председателя президиума НПП РК "Атамекен".
С 2015 года – председатель Совета деловых женщин НПП РК "Атамекен".
С 2017 года является советником президента Национального олимпийского комитета.
Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК.
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