Назначены три заместителя акима Кызылординской области

Намаев Бахытжан Билялович назначен заместителем акима области по вопросам развития агропромышленного комплекса. До назначения был руководителем управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.
Имандосов Мурат Самуратович назначен заместителем акима Кызылординской области по вопросам производства, инвестиционной политики, предпринимательства и туризма. До назначения он занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации президента Республики Казахстан.
Евгений Ким назначен заместителем акима Кызылординской области по вопросам архитектуры, градостроительства, энергетики и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя акима области по вопросам производства, инвестиционной политики, предпринимательства и туризма.
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