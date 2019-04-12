Назначены три заместителя акима Кызылординской области

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Распоряжением акима Кызылординской области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан назначены три заместителя акима области, передает Kazakhstan Today.

Намаев Бахытжан Билялович назначен заместителем акима области по вопросам развития агропромышленного комплекса. До назначения был руководителем управления предпринимательства и туризма Кызылординской области.

Имандосов Мурат Самуратович назначен заместителем акима Кызылординской области по вопросам производства, инвестиционной политики, предпринимательства и туризма. До назначения он занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля и регионально-организационной работы администрации президента Республики Казахстан.

Евгений Ким назначен заместителем акима Кызылординской области по вопросам архитектуры, градостроительства, энергетики и ЖКХ. Ранее он занимал должность заместителя акима области по вопросам производства, инвестиционной политики, предпринимательства и туризма.

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