Названа причина неприятного запаха в Атырау   

Ведутся работы по очистке "Квадрата" и строительству новой канализационной очистной установки

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Атырау. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Сети - Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев на своей странице в Сети объяснил причину неприятного запаха в Атырау.





Для определения причины запаха компетентным госорганам было поручено принять оперативные меры. Специалисты утверждают, что при северном и северо-западном ветре, который наблюдается в последние дни, город накрывался запахом из поля испарения "Квадрат", - написал он.





По его словам, причина увеличения запаха из "Квадрата" связана с работами по его очистке, которые активизировались в июле.





В настоящее время по заказу акимата области из средств республиканского бюджета ведутся работы по очистке "Квадрата" и строительству новой канализационной очистной установки", - сообщил Жасулан Бисембиев.









В рамках очистки поля испарения накопленные за много лет загрязнения выкапываются и складируются в отдельном месте.





Заместитель акима Атырауской области подчеркнул, что эти процессы существенно увеличивают объем неприятного запаха в городе при сопутствующем ветре.





Просим жителей города отнестись с пониманием. Надеемся, что временные неудобства приведут к системному разрешению вопроса канализационных стоков", - добавил он.





Напомним, в Сети атыраусцы жаловались на сильный неприятный запах в городе.