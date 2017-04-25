Недостачу 15 млрд тенге выявили в Министерстве обороны Казахстана

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - В Министерстве обороны РК обнаружили недостачу 15 млрд тенге.

Накануне в мажилисе прошел правительственный час с участием министра обороны РК Сакена Жасузакова. После доклада министра депутаты получили возможность задать ему вопросы, передает Kazakhstan Today.

"В последнее время увеличиваются средства, которые расходуются не по назначению. Например, недостача 15 миллиардов. Это говорит, что мы вам выделяем столько средств, с вашей стороны, они используются бесконтрольно", - отметил на заседании мажилисмен Омархан Оксикбаев.

Как сообщает канал КТК , в подробности грандиозной пропажи ни депутат, ни министр вдаваться не стали. И даже после заседания Жасузаков тоже не рассказал детали. А на совещании лишь заявил, что деньги пропали из-за неправильной финансово-хозяйственной деятельности. По словам министра, по данному делу 40 человек осуждены, а деньги пытают вернуть.

"Было подано более 800 исков в суд. 90% удовлетворено астанинским судом. Эти средства уже возвращаются. Из 15 миллиардов на 12 имеются судебные решения. Проводится работа по ним. К виновным лицам принимаются меры", - прокомментировал Жасузаков.

Министр также сообщил, что всех военнослужащих РК обеспечат собственным жильем. Кроме этого, впервые за шесть лет военным планируют поднять зарплаты. Сейчас документы рассматривают и рассчитывают в правительстве. Предположительно, повышение пройдет в несколько этапов.

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