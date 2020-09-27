Некоторые поезда начнут чаще курсировать в Казахстане

Нур-Султан. 26 сентября. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" сообщило об увеличении периодичности курсирования некоторых пассажирских поездов, передает Kazakhstan Today.



В частности, периодичность курсирования поезда №1/2 сообщением Алматы-2 - Шымкент увеличивается с одного до трех раз в неделю с 10-11 октября (отправлением 10 октября со станции Алматы-2 и 11 октября из Шымкента).



Поезд №11/12 сообщением Алматы-2 - Шымкент также будет курсировать в два раза чаще - четыре раза в неделю. Со станции Алматы-2 он по новому графику он отправится 13 октября, из Шымкента - 14 октября.



Поезд №31/32 сообщением Алматы-2 - Павлодар с 11-12 октября будет курсировать ежедневно.



Со 2-3 ноября на ежедневное курсирование переходит поезд №603/604 сообщением Нур-Султан / Нурлы жол - Аркалык.



Всю справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по номеру 105, отметили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства