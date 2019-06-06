Немецкий цирк заменил животных голограммами (ВИДЕО)

Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - Немецкий цирк "Ронкалли" полностью отказался от номеров с животными в пользу гигантских голограмм, передает Kazakhstan Today.

Теперь на сцене вместо слонов, зебр и львов появляются их трехмерные изображения. Они "выполняют" трюки рядом с живыми артистами - клоунами и акробатами. Постепенно отказаться от эксплуатации животных "Ронкалли" решил еще в 1990-х. Он стал первым в мире цирком, который начал показывать голограммы зверей. Недавно его соучредитель, австрийский режиссер и клоун Бернхард Пол, инвестировал в свое детище полмиллиона евро, чтобы сделать световое шоу на арене крупнейшим в мире, сообщает Mail.ru .

За последний год шоу посетили около 600 тысяч зрителей. Билеты им обошлись в сумму от 29 до 70 евро.

Это будущее цирка - спектакль, которым может наслаждаться каждый и в котором живые существа не используются и не являются объектами для развлечения", - считает президент международной группы по защите животных Animal Defenders International Ян Кример.

Представления с дикими животными запретили около 50 стран мира. Ввести подобный запрет в России в последний раз предлагали в 2017 году, но законопроект не одобрила Госдума.

Стоит отметить, что первобытная жестокость по отношению к животным наблюдается во многих аспектах жизни человека: сельское хозяйство, пушное звероводство, опыты на животных, индустрия развлечений (цирки, охота, рыбалка, бои, реклама, кино, зоопарки).





Нередки и случаи издевательств над пернатыми, занесенными в Красную книгу, в частности, над соколами-балобанами, которых при незаконной перевозке для продажи на черном рынке содержат в ужасающих условиях - птицам стягивают крылья и лапы, надевают маски, пеленают и утрамбовывают в ящиках. Живым до места назначения доезжает лишь небольшой процент соколов.

По мнению психоаналитиков, самыми изощренными способами истязания и унижения животных, особенно представителей дикой природы и более всего крупных хищников, отличаются цирки и зоопарки.

В том же Шымкентском зоопарке львица в стрессовом состоянии съела пятерых своих детенышей из-за того, что руководство зоопарка разрешило сотрудникам телевидения проводить съемки внутри вольера с новорожденными львятами. Львят выковыривали шестом из-под львицы, чтобы удобнее было снимать. После отъезда тележурналистов львица, учуяв чужой запах, съела детенышей.

Ранее в Казахстане живодеры накормили змею насваем и выложили видео в Интернет . Видео, размещенное в Youtube, озаглавили "Жылан-наркоман" ("Змея-наркоман"). На видео живодеры раскрыли пасть пойманной змеи и засыпали туда насвай. После этого рептилию отпустили. Вероятно, сотворенное издевательство показалось исполнителям удачной шуткой, за кадром слышится смех.

Это далеко не единичный случай издевательств над животным миром, причем свои "подвиги" живодеры охотно выкладывают в Интернет, не опасаясь быть привлеченными к ответственности.

В частности, ранее в Интернете появилось видео, на котором двое мужчин жестоко расправляются с волком . Сначала один из них переезжает животное колесом внедорожника. А затем оба начинают всячески избивать беспомощного волка. Позже за издевательство над волком к уголовной ответственности привлекли двух жителей Мангистауской области.

Кроме того, в Актау были выявлены случаи издевательства и последующей продажи животных. Ученик одной из школ через "WhatsApp" распространил фото щенка с отрезанными ушами и хвостом. Затем живодер пообещал продолжить издевательства над животным, если кто-нибудь не купит у него несчастного щенка. Примеру такого "бизнеса" вскоре последовал другой школьник.

В августе 2017 года в казахстанском сегменте соцсетей появилось видео с подожженной кошкой . В видеоролике, который длится несколько секунд, видно объятое пламенем мечущееся животное. За кадром слышны смех и комментарии наблюдающих за этим молодых людей. "Видео загружено специально, чтобы были предприняты хоть какие-то меры против этих лиц", - говорится в подписи к видео, размещенному на странице madlipz.kz в Инстаграм.

В 2014 году в зоопарке Караганды ягуарам публично скормили полуторамесячного медвежонка . Сотрудники зоопарка объяснили свои действия тем, что животное было больным и нежизнеспособным - ветеринары диагностировали у него сердечные и неврологические заболевания. В Казахстанском общественном фонде защиты животных "KARE-забота" по этому поводу заявили, что, если болезнь медвежонка была несовместима с жизнью, после проведения обследования ветеринарным врачом животное должно быть соответствующим образом усыплено.

Кроме того, бессмысленная жестокость людей довела ослика до смерти от инфаркта - странное совпадение бессердечности мелких дельцов и сердечного недуга животного, которого люди считают эталоном тупости. Ослица Анапка, ставшая известной после "рекламного" полета летом 2010 года на парашюте над Азовским морем, умерла в московском конно-фермерском хозяйстве "Стрелы Ярилы" от обширного инфаркта.

В РФ милиционеры Тульской области были вынуждены обогревать и кормить животных зоопарка на колесах. Хозяин бросил на дороге своих четвероногих питомцев - и это когда на улице минус 20.

Британец Ли Брюс был осужден на восемь месяцев заключения за то, что бросил на голодную смерть в арендованной им квартире породистого боксера по кличке Бобби, а сам в это время предавался любовным утехам вместе со своей сожительницей, сообщает газета "Сан".

Спустя три месяца, столько Ли Брюс не платил за жилье, безжизненное тело отощавшего пса обнаружил владелец арендованной 24-летним британским солдатом квартиры.

Между тем в редких случаях здравый смысл и человеческое достоинство побеждают жажду наживы и связанную с ней и другими пороками людей жестокость по отношению к животным. В частности, власти Китая запретили проводить в стране цирковые представления с участием животных.

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