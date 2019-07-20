Необходимость паспорта для ребенка объяснили в МВД РК

Нур-Султан. 19 июля. Kazakhstan Today - В МВД РК объяснили необходимость введения отдельных паспортов для детей, передает Kazakhstan Today.

Поправки в законодательство по отмене вклеивания фотографий детей в паспорта родителей при выезде за границу внесены МВД в 2018 году в рамках законопроекта по государственным услугам. Отдельный паспорт ребенка - требование многих стран, в связи с чем министерство через СМИ информировало население о предстоящих изменениях", - сообщили в министерстве внутренних дел Казахстана.

В министерстве отметили, что, так как данный проект закона до настоящего времени находится на рассмотрении в парламенте, ранее Комитетом миграционной службы СМИ были информированы о том, что поправки еще на стадии внесения.

При этом, учитывая, что паспорт ребенка - требование многих стран, планирующим поездку с детьми за границу родителям рекомендовалось заранее позаботиться об оформлении им паспорта для пересечения границ других стран. Вместе с тем при обращении граждан разъяснялось, что норма по вклеиванию фотографий детей в паспорта родителей продолжает действовать и поправки в закон будут введены в действие только после подписания законопроекта главой государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие же разъяснения с начала текущего года были направлены и в адрес Пограничной службы КНБ и Министерства иностранных дел.

Прием населения в ЦОНах по вопросу вклейки фотографии ребенка в паспорт родителя для выезда за границу не прекращался и оказывается в том же режиме", - проинформировали в ведомстве.

Страны, допускающие или запрещающие въезд в государство детей по вклеенной в паспорт одного из родителей фотографии ребенка, как правило, информируют об этом Министерство иностранных дел РК. Поэтому перед поездкой рекомендуется узнать заранее в дипломатическом представительстве о правилах въезда в ту или иную страну", - дополнили в ведомстве.

Кроме того, сейчас МВД параллельно прорабатывается вопрос снижения госпошлины при выдаче паспортов детям.

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