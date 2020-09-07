Несколько кварталов в Алматы на день отключат от холодного водоснабжения

Алматы. 6 сентября. Kazakhstan Today - Несколько кварталов в Алмалинском и Турнсибском районах Алматы на день отключат от холодной воды, передает Kazakhstan Today.

8 сентября с 9 до 18 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и административные здания, расположенные в контуре улиц: Толе би - Кожамкулова - Гоголя - Шарипова.

9 сентября с 9 до 20 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и объекты юридических лиц, расположенные в контуре улиц: Майлина - Ахметова - Рыбинская - Закарпатская. Будет наблюдаться снижение давления воды на сетях в микрорайоне Алтай-1, 2.

Эти ограничения по услугам холодного водоснабжения необходимы для подключения к магистральным сетям новых водопроводов и замены технологического оборудования на сетях. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам. Телефон для справок: 274-66-66", - сообщили в ГКП "Алматы су".

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