Неслуживших казахстанцев освободят от необходимости получения военных билетов  

Фото: gov.kz

Рассказать друзьям

Астана. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, - Граждане, не прошедшие воинскую службу, будут освобождены от необходимости получения военных билетов, сообщает пресс-служба Министерства обороны Казахстана.





Эта мера существенно снизит коррупционные риски и сэкономит бюджетные средства. Нововведения находятся на стадии правового закрепления", - отметил замминистра Дархан Ахмедиев.





Также в Министерстве обороны реализуется проект по повышению мотивации срочной воинской службы через предоставление образовательных льгот. Внедрена информационная система "Срочники 2.0", на основе которой проводится конкурсный отбор военнослужащих срочной службы для получения образования за счет казахстанских вузов.





В Вооруженных силах применяется универсальный психодиагностический комплекс "Ақ-сұңқар". Он предназначен для своевременного выявления лиц, относящихся к группе риска (психологическая неустойчивость, суицидальные проявления).





Фото: МО РК





Комплекс, содержащий более 60 инструментов диагностики, выдает результат психологического исследования в автоматическом режиме. Кроме того, по аналогии с личным кабинетом на egov-портале Министерство обороны разработало модуль "кабинет военнослужащего" .Он позволяет военнослужащему в режиме реального времени видеть сведения, касающиеся его службы, получать необходимые справки и подавать рапорта", - проинформировали в пресс-службе.





Отмечается, что сервис значительно сокращает бумажный документооборот и исключает излишние бюрократические процедуры.





На сегодняшний день информационная система местных органов военного управления и уровень ее интеграционного взаимодействия с другими госорганами позволяет поэтапно обеспечить переход к цифровому формату всех услуг, связанных с жизненными циклами граждан", - добавил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.





Кроме того, до конца текущего года будет оцифрован процесс предусмотренного законодательством предоставления отсрочки по семейным и связанным с профессиональной деятельностью обстоятельствам.





В связи с поступающими вопросами граждан о законности SMS-оповещения о призыве и необходимости явки на призывной участок заместитель министра обороны пояснил, что уведомление осуществляется через службу 1414 и является дополнительной мерой. В ближайшее время ожидается законодательное закрепление такого вида информирования призывников", - сообщили в пресс-службе.





Фото: МО РК





Также в настоящее время разрабатывается алгоритм предоставления кредитных каникул в проактивном режиме, без личного заявления.





Цифровой формат услуги позволит оперативно предоставлять отсрочку платежей по кредитным обязательствам и гарантирует 100% охват военнослужащих срочной службы", - подчеркнули в министерстве.





По информации ведомства, на стадии испытания находится сервис по приему граждан на воинскую службу по контракту Jauynger.kz.





Его уникальность заключается в автоматизации внутриведомственного и межведомственного согласования документов за счет интеграционного взаимодействия с другими информационными системами. Получение достоверной информации из государственных органов в режиме онлайн сократит сроки поступления на воинскую службу с 3-4 месяцев до 15-30 дней. При этом исключается человеческий фактор и его влияние на принятие решения", - сообщили в пресс-службе.





Подчеркивается, что интеграция баз данных отменит необходимость обращения в военкомат в связи с переменой места жительства внутри страны.





По информации представителя ведомства, постановка и снятие граждан с воинского учета будет осуществляется автоматически по адресу регистрации.



