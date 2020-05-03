Неустойчивая погода местами с дождями ожидается в субботу в Казахстане

Нур-Султан. 2 мая. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода местами с дождями ожидается в субботу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди, на юге сильные дожди. Местами ожидаются гроза, усиление ветра, на юге - шквал, на северо-западе и в центре - туман", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза. В Карагандинской области местами туман.

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