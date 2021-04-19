НУР-СУЛТАН. 18 АПРЕЛЯ - По прогнозу РГП "Казгидромет", 18 апреля неустойчивая погода ожидается в большинстве регионов страны. Местами пройдет дождь, ночью на севере - осадки в виде дождя и снега, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В некоторых областях ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке, западе и северо-западе - гроза.

По прогнозу синоптиков, в Нур-Султане будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется днем до 18 градусов тепла. Ночью - плюс один градус.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Днем 19 градусов тепла, ночью + 8.

В Жамбылской, днем в Алматинской областях ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, днем в Павлодарской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской областях местами ожидается туман. В Западно-Казахстанской - местами гроза.

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