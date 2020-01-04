Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части Казахстана

Нур-Султан. 3 января. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается в пятницу на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, на севере республики - снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, метель. В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Павлодарской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман и гололед. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, в Алматинской области, в районе Жаланашколя, усиление ветра до 18-23 метров в секунду.

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