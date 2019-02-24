Неустойчивая погода с осадками ожидается во вторник на большей части Казахстана

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Неустойчивая погода с осадками ожидается во вторник на большей части территории Казахстана, передает Kazakhstan Today.

На всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, с которыми пройдут осадки, на юге республики местами сильные. Местами по республике ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра", - сообщает "Казгидромет".

По прогнозу, сегодня в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20, в Акмолинской, области порывы - до 25 метров в секунду. В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед и усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

Также в Атырауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, ветер до 15-22, в Восточно-Казахстанской области днем порывы до 25 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской областях местами туман, гололед, ветер до 15-20, в Туркестанской области днем порывы до 25 метров в секунду.

В Кызылординской области местами туман, гололед, ветер ночью на большей части 15-20, порывы до 25 метров в секунду, днем местами до 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области также местами ожидаются метель, гололед и ветер до 17-22 метров в секунду. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед.

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