Неустойчивая погода с осадками сохранится сегодня на большей территории Казахстана

Астана. 11 марта. Kazakhstan Today - На большей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юге и юго-востоке преимущественно дождь, передает Kazakhstan Today.

По данным "Казгидромета", местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере и северо-западе с метелью. В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами до 15-20, днем - 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской области порывы 23-28 метров в секунду. В Акмолинской области местами туман, гололед, днем метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. В Мангистауской области местами туман, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем в Атырауской области усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Туркестанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидается туман.

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