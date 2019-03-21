Неустойчивая погода сохранится сегодня на юге, юго-востоке и западе Казахстана

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - На юге, юго-востоке и западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на остальной территории республики погода преимущественно без осадков. Местами сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юге местами гроза, передает Kazakhstan Today.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в Туркестанской области местами гроза, в Кызылординской области местами туман, сообщили в "Казгидромете".

В Актюбинской области местами ожидается туман, гололед, ночью местами усиление ветра до 15 метров в секунду. В Мангистауской, Алматинской областях местами ожидается ветер 15-22 метра в секунду.

В Акмолинской, Атырауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской области местами гололед, в Жамбылской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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