24.12.2024, 08:40 77791

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана, сообщает Казгидромет.

Ожидается снег, на западе страны - осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на западе - гололед", - проинформировали синоптики.


В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 6-8 °C.

В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 1-3 °C.

В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - плюс 4-6 °C.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:синоптикиПогодаКазгидромет

новости по теме

25.12.2024, 11:30 19556

В Астане сносят незаконно возведенный ЖК   

Заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю
В Астане сносят незаконно возведенный ЖК
Фото: gov.kz
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура Астаны сносят незаконно возведенный жилой комплекс "Onyx-2", сообщает пресс-служба столичного акимата.

Начало самовольного строительства ЖК "Onyx-2", расположенного в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49, остановили в столице. Жилой комплекс снесут", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.

Фото: gov.kz

Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.

Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.

По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.

Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.

В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.

По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.

Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.

Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.

По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:сносАстанаЖК
25.12.2024, 09:57 25646

В Алматы задержали открывшего стрельбу из сигнального пистолета парня

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На улице Кабдолова в Ауэзовском районе Алматы произошла стрельба, подозреваемый задержан.

На пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет", - сообщили в департаменте полиции Алматы.


По факту хулиганства управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в Алматы полиция расследует убийство молодого человека.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:стрельбахулиганствоАлматы
24.12.2024, 18:49 56081

Миннауки потратит 54 млн тенге на изучение влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье

На сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов
Миннауки потратит 54 млн тенге на изучение влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье
Фото: Depositphotos
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.

Ведомство объявило о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2025-2027 годы.

В документе указано, что целью программы является оценка влияния перехода на единое время на психическое и физическое здоровье казахстанцев. Также ведомство разработает научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий для здоровья. По итогам исследования должно быть опубликовано минимум 11 статей в научных журналах.

В Миннауки считают, что результаты исследования позволят точно определить экономическую нагрузку, связанную с возможными ухудшениями здоровья населения вследствие временных изменений. Полученные данные станут основой для оценки необходимости корректировки государственной политики и систем здравоохранения с целью эффективного управления выявленными рисками и минимизации затрат.

Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года.

Отметим, что на сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов.

Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.

Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.

На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.

На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:влияниепереводВремя
24.12.2024, 12:57 67316

Посвященный творчеству Булата Окуджавы творческий вечер прошел в Алматы  

Гостями творческого вечера, организованного Русским домом в Алматы, стали журналисты и блогеры, молодежь и творческая интеллигенция, а также духовенство южной столицы
Посвященный творчеству Булата Окуджавы творческий вечер прошел в Алматы
Фото: Русский Дом в Алматы
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Творческий вечер, посвященный одной из знаменательных дат уходящего года, - столетию со дня рождения Булата Окуджавы, прошел в Алматы.

Русский Дом в Алматы

На вечере выступили известные исполнители, поэты, актеры и композиторы, такие как заслуженный деятель РК Ильяс Аутов, Лариса Коротиченко, Александр Карев, Гаухар Сангулова, Лидия Колесникова, Владимир Цыцарев и другие деятели культуры. Гостями мероприятия стали журналисты и блогеры, молодежь и творческая интеллигенция, а также духовенство южной столицы.

Русский Дом в Алматы

Подобного рода творчество позволяет вести задушевный разговор с людьми, ищущими Бога и смысл жизни", - сказал в приветственном послании участникам творческого вечера митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.


По словам организаторов вечера, стихи Окуджавы содержат глубокие размышления о вере, надежде и любви, о привязанности к малой родине, о смысле жизни и о том, как не утратить человеческое достоинство в сложных перипетиях судьбы.

Русский Дом в Алматы

Откровенный разговор исполнителей со зрителями начался со стихов Булата Окуджавы, и в него постепенно стали включаться произведения других классических и современных поэтов. Выраженные в их творчестве мелодии души постепенно захватили весь зал, который в завершение вечера единодушно подхватил известный мотив на слова Б. Окуджавы "Виноградную косточку в теплую землю зарою". Предполагается, что творческие вечера "Откровенный разговор" продолжат традиции фестиваля "Исповедь сердца", заслужившего любовь и признание алматинцев", - рассказали организаторы.


Русский Дом в Алматы
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АлматытворчествоРусский дом
24.12.2024, 11:39 70851

Памятник убитому псу-волонтеру Пшону появится в Казахстане  

Собака помогала людям во время паводков
Памятник убитому псу-волонтеру Пшону появится в Казахстане
Фото: Кадр из видео
Атырау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скульптор Азамат Кенжегалиев по собственной инициативе решил создать памятник собаке-волонтеру Пшону, которую убили в Атырауской области.

Процессом изготовления фигуры собаки, сваренной из металлических сердец, скульптор поделился на своей странице в соцсетях.



Напомним, в Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку по кличке Пшон. Пес носил мешки с песком для берегоукрепительных работ.

кадр из видео

По факту убийства собаки завели уголовное дело. Инцидент прокомментировал депутат Айдарбек Ходжаназаров. По его словам, проблема - в безответственном обращении с животными. Мажилисмен подчеркнул, что он против отстрела животных и выступает за создание питомников и приютов.

По случаю с Пшоном в Атырау - это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие. Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных", - сказал Ходжаназаров.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СобакаПамятникПаводкиСкульптор
24.12.2024, 10:25 73571

Стало известно о состоянии учителя, пострадавшего во время оформления елки в Семее

Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров
Семей. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее учителей отправили наряжать городскую елку, и один из них сорвался с высоты. У 32-летнего педагога перелом черепа и потребуется пластическая операция, сообщает телеканал КТК.

Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров. Врачи говорят, травмы у педагога тяжелые. У него поврежден череп, понадобилась операция. Впереди еще одна операция и месяцы реабилитации.

Операция благоприятно прошла. Состояние пациента значительно улучшилось. Сейчас он уже находится в общей палате. С очень хорошими такими шансами на благоприятный исход… Травма головного мозга, перелом черепа, внутричерепное кровоизлияние - есть такое понятие "субдуральная гематома". То есть человек мог погибнуть, если своевременно не удалить гематому. Ему часть кости, под которой была гематома, удалили. Потом, по истечении 2-3 месяцев, это не срочно, можно сделать пластическую операцию - заместить дефект черепа. Различные для этого материалы используются", - сказал нейрохирург университетского госпиталя НАО "МУС" Рашид Ишмухаметов.


В акимате прокомментировали инцидент.

По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя из трех школ города Семея были привлечены к установке новогодней елки. По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", - сказал руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев.


По словам руководителя аппарата акима Семея Нуржана Есенжолова, елка была приобретена за 25 миллионов тенге.

Но только в услуги входила сама елка и доставка в город Семей. Расходы на монтаж и установку не предусмотрены. В связи с чем были привлечены дополнительные силы отдела ЖКХ, волонтерские силы и т.д. Строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему данный вопрос. На сегодняшний день служебное расследование проведено", - сказал он.


ЧП также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев. Он заявил, что привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, - это нарушение закона "О статусе педагога".

Напомним, вчера был назначен новый аким Семея.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СемейУчительелка
24.12.2024, 09:17 76921

Авария на тепломагистрали в Алматы: подача тепла восстановлена

С 6 часов утра начато поэтапное подключение теплоснабжения
Авария на тепломагистрали в Алматы: подача тепла восстановлена
Фото: Depositphotos
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийная бригада завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году. С 6 часов утра начато поэтапное подключение объектов, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева - Достык - Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06.00 часа 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры", - говорится в сообщении.


Отмечается, что после запуска системы теплоснабжения управляющей компании - КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.

В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пара) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08.00 до 18.00 часов) или 109", - отметили в "Алматинских тепловых сетях".

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:АварияОтоплениеТеплосети
23.12.2024, 16:14 89786

Расследование крушения самолета Bek Air могут возобновить в Казахстане

Основание - обращение одного из сотрудников авиакомпании
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос о возобновлении расследования крушения самолета авиакомпании Bek Air, которое произошло 6 лет назад под Алматы. Об этом на брифинге в мажилисе рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

Карабаев рассказал, что расследование крушения авиалайнера завершено, однако имеется обращение одного из сотрудников авиакомпании.

Согласно обращению процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал глава Минтранса.

 
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РасследованиеBek Airкатастрофа

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?

      Архив опросов