24.12.2024, 08:40 77791
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей территории Казахстана, сообщает Казгидромет.
Ожидается снег, на западе страны - осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, на западе - гололед", - проинформировали синоптики.
В Астане: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 6-8 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - минус 1-3 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - плюс 4-6 °C.
новости по теме
25.12.2024, 11:30 19556
В Астане сносят незаконно возведенный ЖК
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В районе Нура Астаны сносят незаконно возведенный жилой комплекс "Onyx-2", сообщает пресс-служба столичного акимата.
Начало самовольного строительства ЖК "Onyx-2", расположенного в районе Нура по улице Чингиза Айтматова, 49, остановили в столице. Жилой комплекс снесут", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что заказчиком на объекте начаты строительно-монтажные работы без соответствующего права на землю, проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу в установленном законом порядке, сопровождения технического и авторского надзоров и уведомления о начале производства строительно-монтажных работ.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
25.12.2024, 09:57 25646
В Алматы задержали открывшего стрельбу из сигнального пистолета парня
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На улице Кабдолова в Ауэзовском районе Алматы произошла стрельба, подозреваемый задержан.
На пульт "102" поступило сообщение о том, что на улице Кабдолова слышны выстрелы. Патрульными полицейскими незамедлительно был задержан 18-летний мужчина, у которого обнаружен и изъят сигнальный пистолет", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Ауэзовского района возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в Алматы полиция расследует убийство молодого человека.
24.12.2024, 18:49 56081
Миннауки потратит 54 млн тенге на изучение влияния перехода на единый часовой пояс на здоровье
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования планирует потратить 54 млн тенге вместо объявленных ранее 160 млн на исследование влияния перевода времени на казахстанцев.
Ведомство объявило о проведении конкурса на программно-целевое финансирование по научным и (или) научно-техническим программам на 2025-2027 годы.
В документе указано, что целью программы является оценка влияния перехода на единое время на психическое и физическое здоровье казахстанцев. Также ведомство разработает научно обоснованные рекомендации по минимизации выявленных негативных последствий для здоровья. По итогам исследования должно быть опубликовано минимум 11 статей в научных журналах.
В Миннауки считают, что результаты исследования позволят точно определить экономическую нагрузку, связанную с возможными ухудшениями здоровья населения вследствие временных изменений. Полученные данные станут основой для оценки необходимости корректировки государственной политики и систем здравоохранения с целью эффективного управления выявленными рисками и минимизации затрат.
Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года.
Отметим, что на сегодня все еще неизвестно, в какую сумму бюджету обошелся перевод часов.
Напомним, в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Ранее центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
На сайте агентства Kazakhstan Today также проводился опрос на тему введения единого часового пояса - против перевода стрелок часов проголосовал 61% респондентов.
На пресс-конференции в Алматы председатель профсоюза по защите малого и среднего бизнеса Елена Мотькина заявила, что торговля в Алматы значительно снизилась после перевода часов. Наиболее пострадали рынки и магазины "у дома". Торговцы жалуются на снижение выручки до 70%.
24.12.2024, 12:57 67316
Посвященный творчеству Булата Окуджавы творческий вечер прошел в Алматы
Фото: Русский Дом в Алматы
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Творческий вечер, посвященный одной из знаменательных дат уходящего года, - столетию со дня рождения Булата Окуджавы, прошел в Алматы.
На вечере выступили известные исполнители, поэты, актеры и композиторы, такие как заслуженный деятель РК Ильяс Аутов, Лариса Коротиченко, Александр Карев, Гаухар Сангулова, Лидия Колесникова, Владимир Цыцарев и другие деятели культуры. Гостями мероприятия стали журналисты и блогеры, молодежь и творческая интеллигенция, а также духовенство южной столицы.
Подобного рода творчество позволяет вести задушевный разговор с людьми, ищущими Бога и смысл жизни", - сказал в приветственном послании участникам творческого вечера митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
По словам организаторов вечера, стихи Окуджавы содержат глубокие размышления о вере, надежде и любви, о привязанности к малой родине, о смысле жизни и о том, как не утратить человеческое достоинство в сложных перипетиях судьбы.
Откровенный разговор исполнителей со зрителями начался со стихов Булата Окуджавы, и в него постепенно стали включаться произведения других классических и современных поэтов. Выраженные в их творчестве мелодии души постепенно захватили весь зал, который в завершение вечера единодушно подхватил известный мотив на слова Б. Окуджавы "Виноградную косточку в теплую землю зарою". Предполагается, что творческие вечера "Откровенный разговор" продолжат традиции фестиваля "Исповедь сердца", заслужившего любовь и признание алматинцев", - рассказали организаторы.
24.12.2024, 11:39 70851
Памятник убитому псу-волонтеру Пшону появится в Казахстане
Фото: Кадр из видео
Рассказать друзьям
Атырау. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Скульптор Азамат Кенжегалиев по собственной инициативе решил создать памятник собаке-волонтеру Пшону, которую убили в Атырауской области.
Процессом изготовления фигуры собаки, сваренной из металлических сердец, скульптор поделился на своей странице в соцсетях.
Напомним, в Атырауской области застрелили помогавшую людям во время паводков собаку по кличке Пшон. Пес носил мешки с песком для берегоукрепительных работ.
По факту убийства собаки завели уголовное дело. Инцидент прокомментировал депутат Айдарбек Ходжаназаров. По его словам, проблема - в безответственном обращении с животными. Мажилисмен подчеркнул, что он против отстрела животных и выступает за создание питомников и приютов.
По случаю с Пшоном в Атырау - это правонарушение, которое необходимо расследовать. Это правонарушение, за которое надо наказать непосредственно человека, который совершил это действие. Дайте мне волю, я бы очень жестко наказал, чтобы это было большим уроком для всех остальных", - сказал Ходжаназаров.
24.12.2024, 10:25 73571
Стало известно о состоянии учителя, пострадавшего во время оформления елки в Семее
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров
Рассказать друзьям
Семей. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее учителей отправили наряжать городскую елку, и один из них сорвался с высоты. У 32-летнего педагога перелом черепа и потребуется пластическая операция, сообщает телеканал КТК.
Мужчина упал с высоты примерно 4-5 метров. Врачи говорят, травмы у педагога тяжелые. У него поврежден череп, понадобилась операция. Впереди еще одна операция и месяцы реабилитации.
Операция благоприятно прошла. Состояние пациента значительно улучшилось. Сейчас он уже находится в общей палате. С очень хорошими такими шансами на благоприятный исход… Травма головного мозга, перелом черепа, внутричерепное кровоизлияние - есть такое понятие "субдуральная гематома". То есть человек мог погибнуть, если своевременно не удалить гематому. Ему часть кости, под которой была гематома, удалили. Потом, по истечении 2-3 месяцев, это не срочно, можно сделать пластическую операцию - заместить дефект черепа. Различные для этого материалы используются", - сказал нейрохирург университетского госпиталя НАО "МУС" Рашид Ишмухаметов.
В акимате прокомментировали инцидент.
По ходу служебного расследования выяснилось, что учителя из трех школ города Семея были привлечены к установке новогодней елки. По итогам привлечены к дисциплинарной ответственности директора школ. Руководитель отдела образования города Семея освобожден от занимаемой должности. Данный вопрос на контроле акима области и министра просвещения", - сказал руководитель управления образования Абайской области Нуржан Ахметкалиев.
По словам руководителя аппарата акима Семея Нуржана Есенжолова, елка была приобретена за 25 миллионов тенге.
Но только в услуги входила сама елка и доставка в город Семей. Расходы на монтаж и установку не предусмотрены. В связи с чем были привлечены дополнительные силы отдела ЖКХ, волонтерские силы и т.д. Строгий выговор объявлен заместителю акима, курирующему данный вопрос. На сегодняшний день служебное расследование проведено", - сказал он.
ЧП также прокомментировал министр просвещения Гани Бейсембаев. Он заявил, что привлекать учителей к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, - это нарушение закона "О статусе педагога".
Напомним, вчера был назначен новый аким Семея.
24.12.2024, 09:17 76921
Авария на тепломагистрали в Алматы: подача тепла восстановлена
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аварийная бригада завершила работу по устранению повреждения на трубопроводе Ду-800, введенном в эксплуатацию в 1984 году. С 6 часов утра начато поэтапное подключение объектов, сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".
Поэтапное подключение теплоснабжения жилым домам и иным объектам в контуре улиц Сатпаева - Достык - Тайманова и микрорайоны Самал-1, Самал-2, Самал-3, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях, начато в 06.00 часа 24 декабря с постепенным выходом на рабочие параметры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после запуска системы теплоснабжения управляющей компании - КСК, ОСИ и службе, выполняющей техническое обслуживание объектов, необходимо проверить внутридомовые сети.
В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пара) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378-06-65 (круглосуточно), +7 (727) 341-07-77 (с 08.00 до 18.00 часов) или 109", - отметили в "Алматинских тепловых сетях".
23.12.2024, 16:14 89786
Расследование крушения самолета Bek Air могут возобновить в Казахстане
Основание - обращение одного из сотрудников авиакомпании
Рассказать друзьям
Астана. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане рассматривается вопрос о возобновлении расследования крушения самолета авиакомпании Bek Air, которое произошло 6 лет назад под Алматы. Об этом на брифинге в мажилисе рассказал министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
Карабаев рассказал, что расследование крушения авиалайнера завершено, однако имеется обращение одного из сотрудников авиакомпании.
Согласно обращению процедурно рассматривается вопрос о возобновлении расследования", - сказал глава Минтранса.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
25.12.2024, 10:45Маслихат Алматы утвердил новые правила застройки 25.12.2024, 08:3929536Более 2 млрд тенге из возвращенных активов выделили на строительство детсада в Петропавловске 25.12.2024, 11:0429081Шахтерам и рабочим задолжали зарплату более чем на 200 млн тенге в Актобе 25.12.2024, 11:5026341В Туркестане ограничат строительство вокруг мавзолея Ясауи 25.12.2024, 11:3925491Инспектировать строительные объекты будут в Алматы 18.12.2024, 09:49670626Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48652831В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 18.12.2024, 21:05433896Главную елку страны зажгли в Астане 19.12.2024, 09:31296781В Астане открыли региональный офис Euronews 20.12.2024, 14:26275766Около 6 тысяч дорожных аварий зарегистрировано с начала года в Алматы 18.12.2024, 09:49670626Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48652831В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 17.12.2024, 18:24595001Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли 17.12.2024, 12:39589091В России истекает срок замены иностранных водительских удостоверений на российские 16.12.2024, 20:50574531Оперная певица Бибигуль Тулегенова отмечает 95-летний юбилей
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?