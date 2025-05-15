Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в среду в Казахстане

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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Под влиянием южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на западе - сильные дожди. Об этом сообщили синоптики Казгидромета.





На юго-западе, юго-востоке страны ожидается пыльная буря. Лишь в центре, на юге РК ожидается погода без осадков. Ночью и утром на севере, северо-западе страны ожидается туман.





В Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на севере, западе, юге, в центре области Жетісу, на западе, севере, юге области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской области, в горных районах Туркестанской области, на севере, западе Алматинской области, на юге, западе Атырауской области, на юге, западе Актюбинской области, на западе, севере, востоке Павлодарской области, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областей, на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается высокая пожарная опасность.





В Кызылординской, Туркестанской областях, на северо-востоке Мангистауской области, в центре области Улытау, на западе, в центре Жамбылской области, на юге Карагандинской области, на юго-востоке Актюбинской области, на северо-западе, востоке области Жетісу, на северо-западе, в центре области Абай ожидается чрезвычайная пожарная опасность.





В Алматинской, Кызылординской областях, в областях Жетісу, Улытау, на юге Актюбинской, на западе, юге Карагандинской областей ожидается сильная жара 35-43 градуса.





В Алматы: переменная облачность, без осадков, +30, +32 °C.





В Астане: переменная облачность, без осадков, +31, +33 °C.





В Шымкенте: ясно, без осадков, +35, +37 °C.