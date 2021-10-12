Невиновному, отсидевшему два года в тюрьме, заплатят 28 млн тенге

АКТОБЕ. 11 ОКТЯБРЯ - Два с лишним года топ-менеджер провел за решеткой за преступление, которого не совершал. В качестве компенсации ему выплатят 28 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2018 году руководителя филиала компании по сбору лома черного металла обвинили в хищении 16 миллионов тенге. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы, пишет "Диапазон"

Верховный суд изучил уголовное дело и пришел к выводу, что суд первой инстанции вел его с обвинительным уклоном и нарушал права обвиняемого. Дело было направлено на новое рассмотрение в апелляционную коллегию Актюбинского облсуда. Коллегия вынесла абсолютно противоположное решение и оправдала осужденного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

По данным издания, оправданный потребовал через суд, чтобы государство возместило ему моральный и материальный ущерб. Долгое время он работал на руководящих должностях, занимался коммерческой деятельностью, воспитывал троих детей и был примерным семьянином, но его репутацию перечеркнули задержание и обвинение в преступлении, которого он не совершал. К тому же из-за лишения свободы он не мог даже присутствовать на похоронах брата. Свои моральные страдания он оценил в 90 миллионов тенге и потребовал, чтобы государство возместило ему эту сумму.

Отстаивая свою невиновность, на адвокатов было потрачено 3,5 миллиона тенге. Эту сумму он тоже потребовал возместить.

Суд удовлетворил требования частично.

Моральные страдания он оценил в 20 миллионов тенге. Конкретно суд обязал министерство финансов заплатить истцу 28 миллионов тенге. В эту сумму входит компенсация за моральный ущерб, юридические расходы и неполученный доход. Естественно, все эти миллионы выплатят из средств налогоплательщиков. То есть за ошибки конкретных следователей и прокуроров платить опять будет народ", - пишет издание.