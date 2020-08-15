Незаконные врезки в ливневки выявлены в Нур-Султане

Акимат Нр-Султан

Нур-Султан. 14 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане продолжается работа по выявлению незаконных врезок в ливнестоки и сливов в них промышленных, хозяйственно-бытовых отходов, передает Kazakhstan Today.

Владельцы частных жилых домов, офисов и других строений зачастую выводят канализацию из своих объектов в ливневую систему, тем самым перегружая работу ливневок и очистных сооружений. Самовольные присоединения происходят из домов жилищных массивов Юго-Восток, Агрогородок, Коктал, района базара "Артём" и других частных секторов", - сообщает пресс-служба столичного акимата.

В ходе рейда выявлено 40 фактов нарушений. Зафиксированы два случая слива нечистот в сети ливневой канализации в районе ТРЦ "Хан Шатыр" и на улице Хусейна бен Талала, также зафиксированы повторные случаи нарушения.

По итогам нарушители привлечены к адмответственности и оштрафованы на общую сумму свыше 220 тыс. тенге.

Несанкционированный слив нечистот, бытовых отходов, строймусора и других примесей забивают насосы. Специальные фильтры ливневых очистных сооружений рассчитаны только на санацию и обработку дождевых, талых и грунтовых вод, но никак не на перекачку хозяйственно-фекальных стоков. Рейды совместно с коммунальным предприятием Elorda Eco System проводятся на регулярной основе", - рассказали в акимате.

Для недопущения подтопления улиц города ведется строительство трех крупных ливневых канализаций и очистных сооружений. Одним из масштабных проектов является строительство очистных сооружений в микрорайоне Молодежный (пересечение улиц Ташенова и Амман). Это позволит исключить подтопления улиц Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаевой и проспекта Республики. Полностью проект будет завершен в 2021 году.

Осенью текущего года завершается строительство магистрального коллектора ливневой канализации на проблемном участке Момышулы (начало берет от улицы Дауылпаз до улицы Елим-ай).

До конца текущего года завершатся работы по строительству очистных сооружений и магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Мощность составит свыше 36 тыс. кубометров в сутки. Реализация проекта позволит обеспечить отвод поверхностных стоков и охватит жилой массив Тельмана, зону перспективной застройки вдоль улицы №27 и так далее", - уточнили в ведомстве.

В 2019 году была решена проблема с ливневой канализацией по двум участкам в районе аллеи Мынжылдык.

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