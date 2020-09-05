Никаких запретов: Ашимбаев о декриминализации статьи о клевете

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Спикер сената парламента Маулен Ашимбаев прокомментировал декриминализацию статьи о клевете, передает Kazakhstan Today

По поручению президента клевета декриминализована в Казахстане. 130 статья Уголовного Кодекса, уголовная ответственность переведена к административной ответственности. Соответственно, сегодня за клевету нет уголовной ответственности. Мы либерализировали статью. Поэтому пользователи свободно выражают своё мнение по любому поводу в соцсетях, критикуют, нет никаких запретов", - сказал Маулен Ашимбаев в интервью на телеканале "Хабар 24".

Спикер сената также подчеркнул, что за публикации, разжигающие межэтническую рознь и экстремистского характера, придётся отвечать по всей строгости закона.

По его мнению, сегодня в соцсетях встречается критика, но многие занимаются откровенным хайпом и популизмом. Причём, большая часть постов пишется без фактчекинга.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства