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Никаких запретов: Ашимбаев о декриминализации статьи о клевете

04.09.2020, 16:36 6589
Никаких запретов: Ашимбаев о декриминализации статьи о клевете
Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - Спикер сената парламента Маулен Ашимбаев прокомментировал декриминализацию статьи о клевете, передает Kazakhstan Today
 

По поручению президента клевета декриминализована в Казахстане. 130 статья Уголовного Кодекса, уголовная ответственность переведена к административной ответственности. Соответственно, сегодня за клевету нет уголовной ответственности. Мы либерализировали статью. Поэтому пользователи свободно выражают своё мнение по любому поводу в соцсетях, критикуют, нет никаких запретов", - сказал Маулен Ашимбаев в интервью на телеканале "Хабар 24".

 
Спикер сената также подчеркнул, что за публикации, разжигающие межэтническую рознь и экстремистского характера, придётся отвечать по всей строгости закона. 
 
По его мнению, сегодня в соцсетях встречается критика, но многие занимаются откровенным хайпом и популизмом. Причём, большая часть постов пишется без фактчекинга.
 

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