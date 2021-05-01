Ученик алматинской NIS победил в одной из самых престижных мировых олимпиад

АЛМАТЫ. 30 АПРЕЛЯ - Ученик Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Алматы Даниал Султанов назван победителем международной олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), РФ. В специальном профиле "Искусственный интеллект" Даниал занял первое место в номинации "Дружба народов" за лучший зарубежный проект, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Торжественное подведение итогов и награждение победителей прошло в Москве, лучших школьников в области искусственного интеллекта поздравил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф:

Пять лет назад, выступая на тему AI, мы звучали как глас вопиющего в пустыне, сегодня AI - это уже "электричество", пусть и он находится сейчас на стадии своего рассвета, Ренессанса. Но наука, исследования и практическое применение идут примерно вровень. Дорогие ребята, вы на правильном пути, вы живете в правильное время и в правильном месте. И полученный опыт вам точно пригодится", - сказал Греф.

В одной из самых престижных мировых олимпиад встретились более пяти тысяч школьников, соревнования проводились по 28 технологическим профилям: от искусственного интеллекта и подводной робототехники до геномного редактирования и технологий VR. Наиболее популярными были IT-профили: "Информационная безопасность", "Искусственный интеллект", "Автоматизация бизнес-процессов". В этом году олимпиада поставила новый рекорд - заявки на участие по всем трекам подали более 110 000 ребят из 85 регионов России и зарубежных стран.

В финале участники решали не просто технологические задачи: перед школьниками встают реальные вызовы, над которыми работают в ведущих компаниях в сфере искусственного интеллекта, робототехники, космической индустрии - всего более двух десятков направлений. Старшеклассники предлагают интересные решения, которые превосходят решения взрослых коллег", - подчеркнула заместитель директора направления НТИ "Молодые профессионалы" Юлия Ханьжина.

В 2021 году финалисты решали задачи, связанные с наиболее востребованными сквозными технологиями: искусственный интеллект, машинное обучение, компьютерное зрение, виртуальная и дополненная реальность, геномное редактирование. Для работы над инженерной задачей в распределенном формате использовали ряд технологий, опробованных на финалах в 2020 году: специализированное программное обеспечение, симуляторы, отдельные каналы видео и голосовой связи для командной работы, трансляции с испытательных полигонов. В итоговом состязании приняло участие более ста учеников, перед ними стояла задача построить алгоритм, учитывающий здравый смысл. Для финального испытания участникам был предоставлен доступ к суперкомпьютеру Кристофари.

В финале профиля "Искусственный интеллект", который проводится совместно с благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и Академией искусственного интеллекта, произошел прорыв в сфере машинного понимания русских текстов. Школьникам удалось сделать то, что не удалось российскому data-science сообществу, которое работало над аналогичной задачей целый год", - рассказал лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

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