Низовая метель ожидается сегодня на севере Казахстана

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - На западе, северо-западе и севере Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки. Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере - с низовой метелью, передает Kazakhstan Today.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ночью и утром гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-22 метров в секунду, сообщили в "Казгидромете".

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед.

В Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром Восточно-Казахстанской, Туркестанской областях местами ожидается туман. В Мангистауской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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