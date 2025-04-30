Норму об установке камер видеонаблюдения в салонах общественного транспорта закрепят законодательно

Вопрос о полном изолировании водителей общественного транспорта от пассажиров не рассматривается

Рассказать друзьям

Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ответил на вопрос депутатов об обязательных мерах по установке закрытых кабин и камер видеонаблюдения в салоне общественного транспорта





По словам главы кабмина, в настоящее время в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования движения новых видов транспорта и обеспечения безопасности дорожного движения" предусматривается норма, предусматривающая оборудование общественного транспорта камерами видеонаблюдения для фиксации правонарушений внутри салонов автобусов.





Он отметил, что вопрос о полном изолировании водителей общественного транспорта от пассажиров не рассматривается, так как к таким подходам прибегают страны с повышенным уровнем преступности.





Кроме того, во многих странах рабочие места водителей не полностью ограждаются от пассажиров для обеспечения доступа к водителю при ухудшении состояния его здоровья в процессе движения автотранспортного средства (потеря сознания и т.д.)", - пояснил Бектенов.





Также он отметил, что при возникновении конфликтных ситуаций в салоне автобуса водитель обязан прекратить движение и вызвать полицию. Согласно правилам перевозок пассажиру запрещается отвлекать водителя разговорами во время движения автотранспортного средства. Нарушение данных правил перевозок влечет наказание в виде административного штрафа в 5 МРП, добавил премьер.





Напомним, в декабре 2023 года близ ГКБ № 7 в Алматы произошло смертельное ДТП с участием маршрутного автобуса. Три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Во время движения автобуса один из пассажиров ударил женщину-водителя, после чего она потеряла сознание. Неуправляемый автобус наехал на людей и автомобили.





В августе 2024 года в Таразе во время незначительного конфликта, мужчина напал с ножом на водителя общественного транспорта, причинив последнему тяжкие телесные повреждения.





Летом 2024 года в Шымкенте, пьяный пассажир автобуса ударил в лицо водителя. Пострадавший резко затормозил, в результате стоявшая на тот момент у выхода пассажир получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.



