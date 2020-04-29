Новое подразделение создано в Генштабе Вооруженных сил Казахстана

Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - В Генеральном штабе Вооруженных сил Казахстана сформирован департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности, передает Kazakhstan Today.

Назрела необходимость переформатирования и усиления войск радиационной, химической и биологической защиты. С этой целью в Генеральном штабе Вооруженных сил сформирован департамент войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности. До этого организация мероприятий РХБ защиты в Вооруженных силах была возложена на структурное подразделение департамента инженерных войск ГШ ВС РК - управление войск РХБ защиты и экологической безопасности. Новому подразделению поставлена задача в кратчайшие сроки доработать Концепцию развития системы РХБ защиты Вооруженных сил с учетом современных угроз, возможностей войск и тенденций развития оборонно-промышленного комплекса ведущих стран мира", - сказал на аппаратном совещании министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

Она напомнил, что подразделения биологической защиты проводят дезинфекцию во всех регионах страны. За 5 недель обработаны социально-значимые объекты общей площадью свыше 36 млн квадратных метров, участки дорог протяженностью более 2,5 тыс. километров.

Не менее важным является вопрос безопасности здоровья личного состава и членов семей военнослужащих. Нурлан Ермекбаев поставил задачу определить категории военнослужащих с высоким риском заражения, а также мониторить состояние тех военнослужащих, члены семей которых по роду занятий контактируют с большим количеством людей.

На особом контроле находятся введенные ранее ограничительные мероприятия в войсках и военных городках. В частности, постоянное проведение режима дезинфекции на всех военных объектах, в особенности военных городках, местах несения службы суточным нарядом, казармах и столовых, блокпостах, а также на транспортных средствах. Приняты особые меры по изоляции военнослужащих срочной службы. Воинские части и учреждения закрыты для посещения посторонними лицами, ограничено проведение мероприятий с массовым скоплением личного состава, длительных построений, выезд в зарубежные командировки и отпуска", - сообщили в пресс-службе Минобороны.

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