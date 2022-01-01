Новогодний стол 2022

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АЛМАТЫ. 31 ДЕКАБРЯ - Уже сложилась определенная традиция задабривать на Новый год будущего покровителя вкусными блюдами. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно немного познакомиться с будущим тотемом и узнать о его кулинарных пристрастиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как известно, следующий год станет третьим в двенадцатилетнем цикле китайского гороскопа. Это означает, что правителем следующих 12 месяцев станет Тигр. Это хищное животное считается царем джунглей, а потому царственную персону подобает встретить со всеми почестями. Нужно тщательно продумать новогоднее меню, подобрать самые вкусные и сытные блюда, которые нравятся тотему, сообщает издание g2022.su

Любимые продукты Тигра

Итак, мы выяснили, что тотемом 2022 года станет Черный Водяной Тигр. Так как это животное относится к хищникам, естественно, что основной его пищей служит всевозможное мясо. Это может быть дичь, говядина, свинина, телятина, баранина, любая птица.





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Мясо можно приготовить всеми возможными способами - это варка, тушение, зажаривание в духовке, гриле или на костре. Мясо можно закоптить или подвергнуть вялению. Поэтому на столе будет уместна мясная нарезка из всевозможных колбас, копченостей и т. п.

Так как Тигр обитает в дикой природе, мясо предпочтительнее приготовить на открытом огне или на гриле - готовится быстро и с сохранением максимума полезных вещей. Согласитесь, что окорок или стейк, запеченные на гриле смотрятся очень аппетитно, и хозяин 2022 года вряд ли пройдет мимо.

На новогоднем столе будут уместны паштеты, заливные мясо, рыба и холодец.

Понравятся тотему и молочные продукты. Речь идет о сыре, сметане, молоке, майонезе, сливках и т. п. Их хорошо использовать для приготовления горячих блюд, салатов, закусок и десерта.

Хотя тигр и не любитель ловить рыбу, она является неотъемлемой частью китайского Нового года. В Поднебесной считают, что рыба приносит в дом деньги и достаток. Поэтому в меню новогоднего стола 2022 обязательно должны быть блюда из речной и морской рыбы. Понравятся хозяину и морепродукты, особенно если будут поданы красиво и оригинально.

Салаты и закуски при встрече года Тигра также лучше готовить с применением мяса, колбас, копченостей и пр. Легкие и чисто овощные салаты вряд ли насытят покровителя года. Особенно понравятся ему полосатые и слоеные закуски и салаты, которые можно приготовить в виде самого тотема.

Тигр уравновешен и терпелив, а потому спокойно отнесется к всевозможной выпечке, сладкому десерту, тортам и кексам. Набор напитков лучше составить из ярких вин, соков, компотов и т. п.

Что нельзя готовить на Новый год Тигра 2022

В принципе, покровитель 2022 года относится к всеядным животным. Хотя к зелени и овощам весьма спокоен. Рыба его тоже не особо порадует. На столе он потерпит ее только потому, что является традиционалистом. Тигр наверняка будет против некоторых блюд китайской кухни, так как в ней предусмотрены в том числе и блюда из его сородичей. Настороженно отнесется покровитель к короткой (ломаной) лапше. Она в Поднебесной ассоциируется с продолжительностью жизни.

Так как Тигр любит все натуральное, лучше отказаться от фастфудов и других блюд быстрого приготовления. Разумно надо подойти и к выбору спиртных напитков. Выпив лишнего, многие превращаются в приматов. А их тотем терпеть не может.

Как накрыть стол в год Тигра

Хозяин года уважает традиции и любит порядок. Поэтому на столе должны быть блюда, привычные для любого торжества: горячее, салаты, закуски, десерт, напитки, фрукты. Украсить новогодний стол можно в разных стилях: русском, европейском или по фен-шуй.





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Скатерть может быть самой разной, но предпочтительнее будет белоснежная или с мелким рисунком. Форму стола лучше выбрать лаконичной, без острых углов. Чтобы Тигр на празднике почувствовал себя хозяином, нужно подобрать изысканную посуду. Желательно, чтобы на столе были салфетки и красивые столовые приборы. Порадует тотем яркие свечи, включая раскраску, схожую с тотемом. О водяной стихии могут напомнить и соответствующие аксессуары. К украшению стульев также можно подойти с фантазией. Порадуется покровитель и своей фигурке на столе.

Простые и вкусные блюда из мяса на горячее

Запеченная свинина с черносливом

Ингредиенты:

мякоть свинины – 2 кг

чернослив – 300 г

перец и соль по вкусу





Приготовление:

Запариваем чернослив в кипятке Делаем почти сквозные надрезы в мясе и помещаем туда чернослив Натираем мясо солью и перцем и помещаем в рукав для запекания Разогреваем духовку до 220 градусов и выпекаем мясо в течение двух часов Мясо можно подавать как горячим, так и охлажденным Для удобства свинину можно разрезать на порционные куски

Индюшиная голень с чесноком и розмарином

Ингредиенты:

индюшиная голень – 2 шт.

чеснок – 2 зубчика

жирные сливки – 5 ст. л.

соль и перец по вкусу





Приготовление:

Моем мясо в проточной воде и просушиваем с помощью бумажного полотенца Нарезаем чеснок на дольки Нашпиговываем мясо чесноком и натираем солью и перцем Помещаем голени в форму для выпечки и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку По мере жарки поливаем мясо сливками Через полчаса добавляем розмарин и уменьшаем огонь до 180 градусов Готовим еще около 60 минут

Запеченная утка, фаршированная яблоками, орехами и изюмом

Ингредиенты:

утка — 2 кг

яблоки — 4-5 шт

орехи грецкие — 50 г

изюм — 50 г

корица — 1 ч. л.

соль — по вкусу

чеснок — 2 зубчика

перец черный молотый — 1 ч. л.

имбирь свежий — 1-2 ч. л.

масло растительное — 2 ст. л.

сок лимона — 2 дес. л.





Приготовление: