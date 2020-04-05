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Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Караганде

04.04.2020, 14:49 11152
Караганда. 4 апреля. Kazakhstan Today - Новорожденную девочку нашли в мусорном баке в Караганде, передает Kazakhstan Today.
 

Контейнер, в котором нашли ребенка, находится возле одного из домов Октябрьского района", - говорится в сообщении на сайте Polisia.kz. 

 
Со слов очевидца, ребенок был завернут в пеленку и куртку. Девочка осмотрена бригадой скорой помощи и помещена в медицинское учреждение. Телесных повреждений на теле малышки не обнаружено. 
 
Данный факт зарегистрирован в полиции. 
 

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению матери новорожденной", - проинформировали полицейские.

 

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