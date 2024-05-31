30.05.2024, 10:26 59936
Новую систему массового оповещения при ЧС протестируют в Алматы 31 мая
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы реализуется проект по запуску системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. В городе 31 мая в 12.00 пройдет тестовый запуск системы, сообщили в пресс-службе акимата.
Отмечается, что на первом этапе с 31 мая систему запустят для пользователей устройств с ОС Android.
Завтра в 12.00 пользователям мобильных устройств с ОС Android поступит тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках:
Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде", "Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", Remain calm. The public alert system is being tested.
На втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.
Система Mass Alert имеет ряд преимуществ в сравнении с SMS. Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах. Кроме того, система работает в условиях перегрузки сетей. Главное преимущество технология Cell Broadcast - мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия. Также запланирована интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы", - проинформировали в акимате.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Систему оповещения о землетрясениях планируют внедрить в Алматы до 1 июня.
новости по теме
31.05.2024, 13:37 4206
Обещают трудоустроить в "Казахмыс": жителей Сатпаева предупредили о мошенниках
Подобным образом мошенники обманули трех жителей Сатпаева, им причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге
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Сатпаев. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура области Ұлытау предупредила жителей региона о продолжающихся фактах мошенничества относительно трудоустройства в корпорацию "Казахмыс".
Недавно 3 жителя Сатпаева обратились в отделение полиции. Они были обмануты знакомым, обещавшим трудоустроить их в корпорацию "Казахмыс". Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 2 млн тенге, начато досудебное расследование", - предупредили в прокуратуре региона.
Там напомнили, что ранее за аналогичное преступление, жертвами которого стали 17 жителей области, мошенника приговорили к 5 годам лишения свободы.
Жителей призвали быть бдительными и не соглашаться на противозаконные способы разрешения возникающих вопросов.
31.05.2024, 13:08 5201
Алматинцы получили необычное оповещение на сотовые телефоны
Фото: Depositphotos
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Алматы. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы получили необычный сигнал на сотовые телефоны, а затем оповещение о том, что проводится проверка системы безопасности.
Громкий и необычный сигнал на телефоне заставил поволноваться некоторых горожан.
Ранее сообщалось, что 31 мая в 12.00 в Алматы проведут тестирование системы мгновенного оповещения о ЧС Mass Alert. Сегодня систему запустили для пользователей устройств с ОС Android.
Сначала на телефонах прозвучал звуковой сигнал, затем пришло сообщение на казахском, русском и английском языках:
Алаңдамаңыздар. Халықты хабардар ету жүйесіне тексеру жүргізілуде", "Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения", Remain calm. The public alert system is being tested.
В акимате города предупредили, что на втором этапе к системе подключат пользователей устройств с iOS.
Напомним, в январе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Позже в регионе ощущалась серия афтершоков. Последний раз жители Алматы почувствовали подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая 20 мая. Сегодня землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая в Жамбылской области.
31.05.2024, 11:17 14776
В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге
К дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц
Фото: Depositphotos
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Тараз. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области акимат района хотел необоснованно потратить свыше 700 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.
Местный исполнительный орган без необходимых подтверждающих документов и без обоснований включил в расходную часть бюджета сумму, превышающую 700 млн тенге. К примеру, акиматом в графу расходов включена сумма в размере 67 млн тенге на установку люков водопровода. При этом, не было обоснована экономическая целесообразность данной статьи расходов", - проинформировали в прокуратуре.
Подчеркивается, что необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 700 млн тенге было предотвращено.
За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечено шесть должностных лиц", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что около 26 млн тенге необоснованно растратили в школе Мангистауской области.
30.05.2024, 14:20 53121
Ашимбаев высказался о петиции против утильсбора
По словам спикера сената, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента спикер палаты Маулен Ашимбаев прокомментировал петицию против утилизационного сбора, набравшую более 50 тысяч подписей.
В этой ситуации Министерство промышленности, насколько я знаю, взяло в работу эту петицию, создана рабочая группа. Рабочая группа рассмотрит требования и предложения, изложенные в петиции", - сказал спикер сената.
По словам Ашимбаева, соответствующие структуры должны обеспечить полную прозрачность, доступ к использованию собранных средств.
Очевидно одно: общественность говорит, что недостаточно информации, как используются эти средства, которые собираются, куда они направляются, как их используют те или иные компании. Здесь, видимо, есть вопросы. Нужна большая прозрачность, открытость и лучше доводить информацию до общественности, как используется утилизационный сбор. Отсюда, мне кажется, все вопросы возникают", - прокомментировал Маулен Ашимбаев.
Напомним, в правительстве Казахстана рассмотрят петицию против утилизационного сбора, набравшую необходимое количество подписей.
Требования петиции "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации":
- внести письма в Министерство экологии о снижении ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, о полной отмене утильсбора на сельхозтехнику;
- внести письма в Министерства нацэкономики и финансов о снижении ставок за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
30.05.2024, 09:05 63381
Городу Туркестану планируют придать особый статус
Фото: advantour.com
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона "Об особом статусе города Туркестан". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Документ определяет правовые условия для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признания его общегосударственной значимости.
Принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранения памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия - мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. Кроме того, будет обеспечено планирование научных археологических исследований и научно-реставрационных работ на территории самого мавзолея.
Законопроект также предусматривает сохранение и возрождение культурного наследия, развитие традиционного ремесленничества, развитие и продвижение города Туркестан как духовно-культурного, исторического и туристского центра.
Для сохранения уникальности мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и недопущения вокруг него посторонних элементов застройки, изменения сложившихся уличных сетей в зоне регулирования застройки не допускается строительство объектов высотой более 7 метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.
В целом для сохранения объектов историко-культурного наследия города Туркестан для каждого из них предусматривается определение соответствующей охранной зоны. Наряду с этим должны составляться историко-архитектурные опорные планы и карты-схемы местности объектов историко-культурного наследия, включаемые в генеральный план города.
При этом запрещается ведение строительной, хозяйственной деятельности, создающей угрозу существованию исторических объектов на территории города.
В целях сохранения для будущих поколений целостности, подлинности, ценности памятников археологии планируется создание соответствующего резервата. Охранная политика в отношении памятников, включенных в резерват, будет основана на постоянном инспектировании, опережающим уходе и использовании программ поддержки.
Премьер-министр РК Олжас Бектенов также подписал постановление правительства о внесении на рассмотрение мажилиса парламента проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу придания особого статуса городу Туркестан".
Документ направлен на расширение компетенций уполномоченных органов, а также местных представительных и исполнительных органов для создания эффективной институциональной среды, которая позволит обеспечить развитие города Туркестана как духовно-культурного и исторического центра.
В рамках законопроекта предусматривается передача дополнительных компетенций по вопросам предоставления права землепользования, осуществления туристской деятельности, формирования резервата памятников археологии города Туркестана и другое.
Напомним, в 2021 году по итогам неофициального саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств принято решение о признании города Туркестан духовной столицей тюркского мира.
Справочно: Мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи является памятником, внесенным в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, подлежащий защите в соответствии с положениями Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
К памятникам республиканского значения относятся древний город Туркестан, городище Культобе, подземная мечеть Хильвет, подземная мечеть Әулие Құмшық ата, Чилляхана, мавзолей Тәуке хана, мавзолей Рабии Сұлтан Бегім, мавзолей безымянный, Крепостная стена цитадели, Восточная баня, мавзолей Есім хана, Ворота крепостной стены цитадели, мечеть Жұма, мавзолей Гаухар ана, мавзолей Әлқожа ата, мечеть-медресе Жәудір-ана, мечеть-медресе Шәмет Ишан и другие объекты.
29.05.2024, 15:58 91231
Алматинцы против переименования проспекта Гагарина: сайт для петиций стали блокировать
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автор петиции за сохранение проспекта имени Юрия Гагарина Арман Кудабай прокомментировал блокировку сайта, на котором была размещена петиция, передает корреспондент агентства.
25 мая, на момент закрытия сайта alash.online, голосовавших "против" петиции было 29 человек. А сейчас аж 234 ("за" 338). Два дня сайт практически не работал. И как только он включился, петиция начала мгновенно набирать голоса противников. Что дает повод к некоторым размышлениям", - написал Арман Кудабай в своем Тelegram-канале.
По его мнению, противники сохранения памяти Гагарину смогли подключить "административные ресурсы", то есть чиновников, преподавателей и студентов. Сайт alash.online был заблокирован для того, чтобы "сориентироваться".
Ранее сообщалось, что по проекту решения маслихата города предлагается переименовать часть проспекта имени Юрия Гагарина от улицы Климента Тимирязева до проспекта Аль-Фараби Бостандыкского района на проспект Ермека Серкебаева.
Автор петиции за сооружение памятного мемориала и сквера первого космонавта - публицист, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби Арман Кудабай прокомментировал корреспонденту Kazakhstan Today планы маслихата Алматы по переименованию проспекта Юрия Гагарина.
Мнения жителей южной столицы никто не спрашивал. На крайний случай посчитали, пропустим в комиссии. Но получилось, что нарвались на возмущения", - сказал Кудабай.
Тем временем алматинцы возмущаются, что местные власти вновь что-то переименовывают, вместо того чтобы отремонтировать улицу. Жители недовольны сломанными скамейками, разбитыми дорожками на аллее Гагарина, грязными и небезопасными щитами на остановках, ямами на проезжей части и стихийной торговлей овощами, фруктами и ягодами, развернутой в неподходящих точках.
28.05.2024, 20:00 128941
Аэропорт Алматы сделал заявление
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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 28 мая, администрация аэропорта Алматы сделала заявление относительно открытия нового международного терминала.
В Instagram воздушной гавани опубликовано видео, на котором заснят новый терминал.
Скоро открытие нового терминала", - сообщается под публикацией.
Напомним, 14 марта министр транспорта Казахстана Марат Карабаев ознакомился с ходом строительства нового международного пассажирского терминала в аэропорту Алматы. Президент предприятия Альп Эр Тунга Эрсой предоставил подробную информацию о строительстве нового терминала. На тот момент степень готовности здания нового международного терминала составляла 93%.
28.05.2024, 12:00 138486
В детские сады Астаны поставляли продукты по завышенным ценам
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Астана. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В детские сады Астаны по завышенным ценам поставляли социально значимые продукты питания, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Ряд компаний, допустившие завышение торговой надбавки, привлечены к административной ответственности", - проинформировали в агентстве.
Также проведена профилактическая беседа с 98 дошкольными организациями.
В настоящее время достигнуто снижение цен по договорам на поставку СЗПТ в 21 дошкольном учреждении города. Экономия по которым составила более 31 млн тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырау бизнесмены завышали цены на продукты во время ЧС.
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Ваше мнение
Эра космоса в мировой истории началась с подвига Юрия Гагарина. В Алматы в честь первого космонавта назван проспект. Считаете ли Вы необходимым любое переименование проспекта Гагарина?