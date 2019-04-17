Новые дороги построят в 14 микрорайонах Алматы

Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Строительство новых дорог началось в 14 микрорайонах Алматы, передает Kazakhstan Today.

В микрорайонах Алгабас, Карасу, Кок-Кайнар, Улжан-2 и Акбулак начаты земляные работы, монтаж бордюров и арычной системы, сообщили в пресс-службе акима города.

Еще в пяти микрорайонах: Шанырак-2, Дархан-Байбесик, Трудовик, Саялы и Улжан-1 - ведутся подготовительные работы. В настоящий момент подрядчик выполняет мобилизацию техники и рабочих бригад.

Строительство дорог в микрорайонах Шанырак-1, Айгерим-1 и Айгерим-2 начнется после прокладки инженерных сетей.

А в микрорайоне Жас Канат дорожно-строительные работы находятся на стадии завершения, проинформировали в акимате.

В пресс-службе отметили, что строительство новых дорог в 14 микрорайонах подразумевает также проведение наружного освещения, арычной сети и ливневой канализации.

Всю информацию о планах ремонта и строительстве новых дорог можно найти на сайтах openalmaty.kz или almatyzholdary.kz. Если требующей ремонта трассы нет в списке, то жители могут написать заявление на сайт Open Almaty. Также жители Алматы могут отправлять свои обращения о повреждении дорожного полотна в Whatsapp: + 7 701 8888 513, либо на официальную страницу @almaty_zholdary.

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