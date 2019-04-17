Система Orphus

Новые дороги построят в 14 микрорайонах Алматы

16.04.2019, 16:24 10153
Новые дороги построят в 14 микрорайонах Алматы
Алматы. 16 апреля. Kazakhstan Today - Строительство новых дорог началось в 14 микрорайонах Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В микрорайонах Алгабас, Карасу, Кок-Кайнар, Улжан-2 и Акбулак начаты земляные работы, монтаж бордюров и арычной системы, сообщили в пресс-службе акима города. 
 
Еще в пяти микрорайонах: Шанырак-2, Дархан-Байбесик, Трудовик, Саялы и Улжан-1 - ведутся подготовительные работы. В настоящий момент подрядчик выполняет мобилизацию техники и рабочих бригад.
 
Строительство дорог в микрорайонах Шанырак-1, Айгерим-1 и Айгерим-2 начнется после прокладки инженерных сетей. 
 
А в микрорайоне Жас Канат дорожно-строительные работы находятся на стадии завершения, проинформировали в акимате. 
 
В пресс-службе отметили, что строительство новых дорог в 14 микрорайонах подразумевает также проведение наружного освещения, арычной сети и ливневой канализации. 
 
Всю информацию о планах ремонта и строительстве новых дорог можно найти на сайтах openalmaty.kz или almatyzholdary.kz. Если требующей ремонта трассы нет в списке, то жители могут написать заявление на сайт Open Almaty. Также жители Алматы могут отправлять свои обращения о повреждении дорожного полотна в Whatsapp: + 7 701 8888 513, либо на официальную страницу @almaty_zholdary.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая